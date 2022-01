Bosanskohercegovački glumac Emir Hadžihafizbegović (60) gostovao je u HRT-ovoj emisiji 'U svom filmu' i progovorio o ljubavi prema Hrvatskoj. A dotaknuo se i trauma te privatnih detalja iz privatnog života.

- Naravno da se ovdje osjećam kao doma. Jako volim Hrvatsku. Vezana je za djetinjstvo, Makarsku rivijeru, predstavu ''Audicija''- izjavio je Emir te nadodao da ovdje ima i puno prijatelja koji nisu vezani uz njegovu profesiju, piše Večernji list.

Glumac se prisjetio i života u Jugoslaviji i tih vremena koja su ga, kako kaže, odredila. Imao je samo 31 godinu kada se država raspala.

- Imao sam 31 godinu kada se država raspala. Osobno sam se zaokružio u državi koja se zvala Jugoslavija i volim se sjetiti tih vremena jer su me odredila - izjavio je te se osvrnuo na termin 'jugonostalgija'.

- Termin jugonostalgičar. Volio bih da mi netko dođe i kaže u čemu je problem da se ja ne smijem prisjetiti svojih iskustava - dodao je.

Otkrio je i da su mu najveće traume vezane uz korona virus koji je prebolio na samom početku pandemije. Svoju borbu s zloćudnim virosom usporedio je s egzorcizmom i istjerivanjem sotone.

- Vrlo traumatično iskustvo sam prošao. Podijelio sam to i s medijima i pošto je to bio početak korone, rekli su 'nije to baš tako', da bi mi poslije šest mjeseci, godinu dana, ljudi prilazili i govorili 'znamo kakav si pakao prošao', prisjetio se.

Emir nije podijelio previše detalja iz privatnog života. Tek je na kraju emisije otkrio da je njegova supruga Aida prekinula studij na petoj godini medicine kako bi se posvetila odgoju njihove djece.

- Supruga Aida bila je vrlo bitan stup u odgajanju djece dok sam ja bio na putovanjima. Njena žrtva napuštanja medicine na petoj godini da bi bila s djecom - otkrio je.

U filmu 'Quo vadis, Aida?' redateljice Jasmile Žbanić glumi zlikovca. Otkrio je da su zbog traume koja se probudila u ljudima morali prekinuti snimanje.

- U ljudima se probudila trauma. Među njima su bili ljudi koji su i sami proživjeli neke druge patnje po drugim logorima. Bilo je statista iz svih krajeva BiH - izjavio je.

No, Igrati zlikovca mu je, kaže, u opisu radnog mjesta, a ova uloga je bila njegova osobna katarza.