Glumac 'Harry Pottera' sjetio se mladosti: 'Starenje je k*rva'

Prošlo je 18 godina od snimanja prvog filma 'Harry Potter', no i dalje je mnogima jedan od najomiljenijih filmova svih vremena. Glavni su se likovi od tada itekako promijenili, iako su publici u srcima i dalje ostali tinejdžeri koji pohađaju školu čarobnjaštva Hogwarts.

Sad se glumac Tom Felton (32), koji je utjelovio Dracoa Malfoya, na Instagram profilu objavio fotku na kojoj je pokazao transformaciju od prvog filma do danas.

Pozirao je do slike na zidu na kojoj je mini Draco s čarobnjačkim štapićem u ruci i u dobro poznatom Slytherin plaštu.

- Starenje je ku*va - napisao je glumac uz fotografiju, koju mu je komentirao glumac Matthew Lewis (30) koji je utjelovio Nevilla Longbottoma.

- Govori u svoje ime - ostavio je u komentarima i time je nasmijao fanove. Za ulogu u filmu Tom je bio prisiljen blajhati kosu, a nakon Harry Pottera mogli smo ga vidjeti u 'Planet majmuna: Postanak', 'Belle', 'In Secret', 'Against the Sun' i drugim filmovima.

Osim filmova Tom je veliki zaljubljenik u glazbu te je do sad obavio dva albuma 'Time Well Spent' i 'In Good Hands'. U kolovozu se šuškalo kako su zvijezde filma o malom čarobnjaku Harryju Potteru, Emma Watson (29) u vezi. Draco Malfoy iznenadio je obožavatelje kad je na društvenim mrežama podijelio fotografiju na kojoj uči Hermionu svirati gitaru. Na fotografiji par je ležerno odjeven u pidžamu, a čini se kako se trenutno nalaze na odmoru u Južnoj Africi.

- Brzo uči - napisao je Felton kojemu je uloga Draca Malfoya jedna od najznačajnijih u glumačkoj karijeri. Obožavatelji su im uskoro dali nadimak 'Dramiona', a neki su ih i prozvali boljom verzijom Lady GaGe (33) i Bradleyja Coopera (44) očekujući njihov duet.

Također, Emma je na svojem Instagramu podijelila fotografiju Toma koji na plaži pozira u majici 'Žene to rade bolje'. Obožavatelji filma o malom čarobnjaku komentirali su kako između Hermione i Draca iskrice frcaju već 17 godina, no čini se kako do sad ništa nisu poduzeli po tom pitanju.

