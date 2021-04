Regé-Jean Page (31) osjeća se polaskano jer je jedan od kandidata za ulogu novog Jamesa Bonda.

Prema kladionici Bookies Coral on je pretekao Toma Hardyja i Jamesa Northona te tako postao glavni favorit.

Njegova majka rođena je u Zimbabweu i radila je kao medicinska sestra, dok mu je otac Englez bio propovjednik. Svog su sina poslali u glumačku akademiju u Londonu, gdje je i započeo svoju karijeru.

I sam se službeno oglasio oko moguće nove uloge

- Ah ta riječ na B. Mislim da kada si Britanac i učiniš bilo što hvale vrijedno, ljudi to primijete i povežu te s ovom ulogom. Smatram da je to normalno i polaskan sam što sam u kategoriji koju su Britanci primijetili - rekao je glumac koji nije htio reći ništa više od toga. On bi tako zamijenio dosadašnjeg Bonda, Daniela Craiga.

Inače, nedavno je izašla informacija da se Regé-Jean neće pojaviti u novoj sezoni popularne serije 'Bridgerton'. To je na Twitteru objavila Lady Whistledown, a ubrzo je potvrdio i sam glumac.

- Bilo je apsolutno zadovoljstvo i privilegija biti vaš vojvoda. Pridruživanje ovoj obitelji - ne samo na ekranu, već i izvan ekrana, naša nevjerojatno kreativna i izvrsna glumačka ekipa, produkcija, izvanredni obožavatelji - sve je to premašilo sve što sam mogao zamisliti. Ljubav je stvarna i samo će rasti! - napisao je.