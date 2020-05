Glumac iz 'Flash Gordona' je umro: Uzrok smrti je nepoznat

Preminuo je irski glumac Tony Scannell u 75. godini, javlja The Sun. Tony se proslavio ulogom u britanskoj policijskoj seriji 'The Bill', u kojoj je glumio devet godina, a imao je ulogu i u filmu 'Flash Gordon' iz 1980. Uz to, ostvario je još uloga, kao što je film 'Evil Never Dies'.

Foto: Facebook

Uzrok smrti glumca još uvijek nije poznat, ali je tužnu vijest na društvenim mrežama potvrdio je njegov prijatelj.

- Ted je bio dinamičan lik. Nikad ga nisam upoznao, ali vjerujem da je Tony bio nevjerojatan. Njegov rad će se pamtiti. Svaka epizoda serije 'The Bill' u kojoj je on glumio prikovala me za televizor - jedna je od brojnih objava na društvenim mrežama povodom njegove smrti.

Foto: Facebook

U početku, Tony je potpisao ugovor za navedenu seriju za samo dvije epizode, ali gledateljima i producentima se toliko svidio da su ga ostavili od 1984. do 1993. godine.

- Bio je tako talentiran - pišu obožavatelji.

Foto: Facebook

Uz glumu, Tony se bavio i glazbom. Svirao je klavijature u jednom bendu.