Glumac iz 'Nemoguće misije' hitno prevezen u bolnicu nakon što se srušio u restoranu

Američki glumac Ving Rhames, najpoznatiji po ulozi Luthera Stickella u franšizi "Nemoguća misija", hitno je hospitaliziran nakon što je u srijedu, 29. travnja, kolabirao u jednom restoranu u Los Angelesu. Glumcu je pozlilo tijekom boravka u restoranu Granville te je zatražio hitnu medicinsku pomoć.

Šezdesetšestogodišnji glumac, koji je ostvario i zapažene uloge u filmovima "Pulp Fiction" i "Zora živih mrtvaca", bio je u restoranu s obitelji kada se srušio. Prema izjavama očevidaca, glumac je neko vrijeme gubio i vraćao svijest. Glasnogovornik vatrogasne službe Los Angelesa potvrdio je da su zaprimili poziv u 13:40 sati vezan uz ovaj uznemirujući incident.

Hitne službe brzo su reagirale i prevezle glumca u obližnju bolnicu na promatranje. Ovaj poziv potvrdili su i iz policijske uprave u Los Angelesu, a glumčev predstavnik objasnio je za TMZ da se Rhames "preforsirao". Srećom, glumac je pušten kući kasnije istog dana i bio je dobro raspoložen. Njegov predstavnik prenio je medijima da se Rhames nakon izlaska iz bolnice osjećao "dobro" i da je bio "raspoložen za šale".

Ving Rhames stalna je pojava u franšizi "Nemoguća misija", pojavljujući se uz Toma Cruisea u svih osam filmova, što je postignuće koje dijeli samo sa samim Cruiseom. Njegova karijera traje desetljećima i uključuje nezaboravne uloge poput one Marsellusa Wallacea u kultnom filmu Quentina Tarantina "Pulp Fiction".

Foto: Twitter/Screenshot/kolaž

Podsjetimo, glumac je 1998. godine osvojio Zlatni globus za svoju izvedbu u filmu "Don King: Samo u Americi". Tada je oduševio javnost kada je svoju nagradu odlučio pokloniti pokojnom glumcu Jacku Lemmonu. Nagradu je osvojio u kategoriji za najboljeg glumca u miniseriji ili televizijskom filmu. Prilikom preuzimanja nagrade, pozvao je Lemmona na pozornicu.

