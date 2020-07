Glumac iz 'Parade' služi kaznu zbog seksualnog zlostavljanja

Prije nekoliko tjedana rečeno mu je da kazna o kućnom pritvoru stupa na snagu. Svi planovi u kazalištu su mu pali u vodu. Sve do ožujka i početka izvanrednog stanja radio je u Centru za kulturu Smederevo, kaže izvor

<p>Beogradskom glumcu<strong> Goranu Jevtiću </strong>(41) poznatom po ulozi u filmu 'Parada' u listopadu prošle godine je nakon gotovo petogodišnjeg suđenja izrečena zatvorska kaznu u trajanju od 10 mjeseci. Jevtić je optužen da je počinio 'nedozvoljene spolne radnje nad maloljetnikom' još 2014. godine.</p><p>Viši sud u Somboru ga je, dakle, prvo osudio na deset mjeseci zatvora, ali je odluka promijenjena nakon što se Jevtićev odvjetnik žalio sudu za zaštitu zakonitosti. Po nalogu tog suda, Viši sud u Somboru je odlučio da glumac mora odslužiti kaznu od 10 mjeseci, ali u kućnom pritvoru.</p><p>Jevtić je navodno, tada 15-godišnjeg mladića<strong> Luku Krčevinca </strong>(20), prisilio na oralni seks u WC-u Narodnog kazališta u Somboru, a godinu dana kasnije njegovi roditelji su slučaj prijavili policiji i podignuli tužbu protiv beogradskog glumca. 20-godišnji Krčevinac priznao je kako mu se od tog dana život pretvorio u pakao te da smatra kako je kazna uvjerljivo preblaga.</p><p>- Smatram da je kazna od 10 mjeseci zatvora sramotna i da se Jevtića trebalo osuditi na mnogo veću kaznu, za primjer. Kazna je neozbiljna i umanjuje traume djece. Vrijeđa žrtve seksualnih predatora. Ne razumijem se u zakone dobro, ali shvaćam da, ako sam ja živio u paklu pet godina, on bi za primjer trebao trunuti tamo isto toliko. Naravno, svjestan sam da je to nemoguće i da su želje jedno, a drugo realno stanje u sudstvu - rekao je Krčevinac za Kurir komentirajući presudu iz listopada, kasnije promijenjenu. Dodao je kako mu je Jevtić uništio život. Glumac je tek prošlog mjeseca počeo služiti kaznu u svom stanu.</p><p>- Prije nekoliko tjedana rečeno mu je da kazna o kućnom pritvoru stupa na snagu. Svi planovi u kazalištu su mu pali u vodu. Sve do ožujka i početka izvanrednog stanja u zemlji radio je u Centru za kulturu Smederevo. Trebao je glumiti u predstavi 'Kad je Niče plakao', koju je sam režirao, ali mu je korona stala na put - rekao je neimenovani izvor, piše <a href="https://www.alo.rs/vip/popkultura/jevtic-zapoceo-sa-sluzenje-kazne-zbog-obljube-maloletnika/324221/vest" target="_blank">Alo.rs</a>. Kako navodi spomenuti medij, glumac dnevno ima dva slobodna sata kada može obaviti sve željene aktivnosti; posao, rekreacija ili nešto treće...</p><p> </p>