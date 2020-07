Glumac iz 'Prijatelja' se žali: Na setu sam se osjećao kao rekvizit

<p>Glumac <strong>Paul Rudd </strong>(51) u kultnoj seriji 'Prijatelji' glumio je Mikea Hannigana, koji je bio u braku s Phoebe Buffay, koju je glumila <strong>Lisa Kudrow </strong>(56). </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 'Prijatelji' se vraćaju</strong></p><p>Rudd se pojavio u 17 epizoda serije, uključujući i finale serije 2004. godine. Iako se vjenčao s jednom od glavnih glumica, nije se osjećao bitnim u seriji. U razgovoru za strane medije kolega <strong>Chris Evans</strong> (39) pitao ga je kako mu je bilo biti dio važnih projekata kao što su 'Prijatelji' te Marvelovi serijali.</p><p>- Oni se čine kao važna poglavlja u životu. Kad je riječ o Prijateljima, serija je bila o njima, no bilo je zanimljivo biti dio toga. Ja sam u svemu bio samo kratko. Osjećao sam se kao da sam rekvizit na setu. Serija nije bila o Mikeu Hanniganu. No bilo je zanimljivo biti dio nečeg što je imalo tako jak učinak na pop kulturu - iskreno je rekao Paul.</p><p>Ranije je Paul pričao kako je na prvom danu snimanja ozlijedio <strong>Jennifer Aniston</strong> (51), koja je glumila Rachel Green. Glumica je tad imala ozlijeđenu nogu, a on ga je dodatno pregazio Segwayem.</p><p>- Jennifer je imala slomljen prst pa je koristila Segway, koji se svima svidio. Matt LeBlanc ga je isprobao i odmah se snašao, a onda sam ga i ja htio probati. Zaletio sam se i pregazio joj ozlijeđenu nogu. Producenti su bili u panici i vjerojatno su se pitali je li prekasno da me otpuste - ispričao je glumac. </p><p>Rudd se u početku trebao pojaviti svega nekoliko puta u 'Prijateljima', no kasnije se scenarij izmijenio pa se pojavio i u finalu serije.</p><p>- Nije mi imalo smisla da sam ja u posljednjoj epizodi. Bio sam na pozornici s Jennifer koja je plakala i govorio sam si da ne trebam biti ovdje. Kako bih probio led, rekao sam joj: 'Pa eto, napravili smo to, kakva ludnica.' Ta je šala bila zaista neuspjela - rekao je.</p><p> </p>