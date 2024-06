Glumac iz serije koju Hrvati jako vole posjetio Zagreb: 'Vaše je kazalište prekrasno, kao i grad!'

Trebalo je to biti mirno sunčano jutro na zagrebačkoj tržnici Dolac, no taj "spokoj" prekinulo je poznato lice. Isprva ga nismo mogli smjestiti iz koje je serije, gosti su se češkali po glavi pokušavajući se sjetiti, a onda je sam otkrio kako je riječ o seriji "Tko ubija u Brokenwoodu". Emitira se i kod nas, na HRT-u. Bio je to Neill Rea (53), koji u nagrađivanoj kriminalističkoj novozelandskoj seriji glumi detektiva Mikea Sheparda.

U Hrvatsku je došao sa suprugom Alison Bruce, koja je glumila u seriji "Xena: Princeza ratnica". Popili su kavu, probali medicu, koja im se svidjela, pa se počeli raspitivati o kazalištima, izložbama... Uputili smo ih na izložbu koju organizira 24sata u Klovićevim dvorima - "Od boemstva do vječnosti".

Foto: Privatni album

- Tek smo došli, ali sviđa nam se grad, pogotovo ovaj plac. Lijep vam je centar, barem koliko smo vidjeli, sviđaju mi se ljudi, lijepo je vrijeme - nahvalio je Rea našu metropolu. Sljedeća je tema, naravno, bio nogomet. Zna za Luku Modrića, pa se raspitivao za dvojac iz Manchester Cityja, iako mu to nije omiljen klub, za Matea Kovačića i Joška Gvardiola. Nije ni znao da u ribarnici 20-ak metara od našeg stola i dalje radi Gvardiolov otac. Taj ga dan, nažalost, nije bilo. Rekao je kako Novi Zeland nema tako dobre nogometaše, uzvratio sam kako ni mi nemamo tako dobre ragbijaše... Spustili smo se nakon sportskog čavrljanja prema Teslinoj ulici, prošli kraj Bobana. Rekao sam mu kako je Zvonimir Boban naš legendarni igrač, kad me Neill prekinuo...

- To je onaj koji je nogom udario policajca, gledao sam podcast o tome, čuo sam za njega. Krenuli smo potom prema Hrvatskom narodnom kazalištu, putem sreli Filipa Vidovića, baš je krenuo na probu predstave 'Mjera za mjeru', bilo je to nekoliko dana prije premijere. Uveo nas je u kazalište, Neill i Alison oduševljeno su pogledali "komadić" probe, fotografirali se u gledalištu.

Foto: promo

- Ovo kazalište vam je zaista prekrasno, mogu si misliti kako je tu lijepo igrati - rekao je Neill... Na Novom Zelandu upravo su pustili u promet i desetu sezonu "Tko ubija u Brokenwoodu". Nisu ni sami vjerovali da će dogurati toliko, a i da će se prikazivati u desecima zemalja diljem svijeta, uključujući i Hrvatsku.

Foto: Privatni album

- Nismo baš pretjerano u početku bili popularni ni na Novom Zelandu. No uspjeli smo - dodao je uz smiješak Neill. Nakon Zagreba zaputili su se u Dalmaciju, pa Crnu Goru i Grčku...