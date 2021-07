Zvijezda popularne serije 'Zakon braće', Wentworth Miller (49) u najnovijoj objavi na Instagram profilu napisao je poduži opis o dijagnozi s kojom se bori već godinu dana. Naime, glumcu su liječnici dijagnosticirali autizam.

- Kao i svima, karantena mi je promijenila život. Ali u toj izolaciji dogodilo mi se nešto neočekivano. Uskoro će biti jedna godina otkako mi je dijagnosticiran autizam. Prethodila je samodijagnoza, a zatim i formalna dijagnoza. Bio je to dug proces, pun mana. Ja sam sredovječni čovjek, nisam petogodišnjak - napisao je glumac.

- Bio je to šok, ali ne i iznenađenje. Ne znam dovoljno o ​​autizmu. Trebam još puno toga saznati. Trenutno moj rad izgleda kao da evoluira moje razumijevanje. Preispitivanje pet desetljeća iskustva kroz novi objektiv. Za to će trebati vremena. Ovo nije nešto što bih promijenio. Biti autističan je ključno za moje biće, za sve što sam postigao do sada - dodao je.

Podsjetimo, glumac je prije nekoliko godina priznao kako se s depresijom borio od malena.

- Bila je to borba koja me koštala vremena, prilika, veza i tisuću neprospavanih noći. Tada sam se i udebljao. Velika stvar! 2010. godine zadnja stvar koja mi je trebala bila je borba za moje psihičko zdravlje. No, da skratim priču, preživio sam i drago mi je - napisao je tada.