Glumac Lujo Kunčević (30) i zagrebačka manekenka Sara Spinčić (23) u ožujku su postali roditelji sinu Leonu. Ime je Sara predložila, a glumcu se svidjelo jer ga podsjeća na Krležinog lika - Leona Glembaja.

- Htio sam oduvijek biti tata i bio je neki plan, a naravno da taj plan se nikada ne ostvari i Leon se dogodio neočekivano, ali je bio apsolutno najljepše iznenađenje u životu - ispričao je Lujo za IN Magazin.

- Nakon noćnog hranjena ga Sara donese u naš krevet i onda on kad se probudi te odluči krenut malo grebati po leđima, ali onda kad se okreneš i vidiš taj osmijeh i čistu izvornu sreću, shvaćaš da je vrijedno - rekao je Lujo, a Sara je dodala kako je porod trajao 12 sati.

- Šest žena u prostoriji. Ja, dvije doktorice, tri medicinske sestre i Sara, a ja kao frajer, mačo, ovo ono. One sve se smiju, sve sretne, a ja ridam k'o kišna godina - priznao je glumac.

Na pitanje koliko ih puta Leon u noći budi, Lujo je kratko prokomentirao: 'Prestali smo brojat'.

Par je svoju vezu priznao javno krajem 2019. godine.

- Kupidova strelica pogodila me iz vedra neba. Kako smo se Sara i ja upoznali, neću vam odati, no ako me pitate što mi se svidjelo kod nje, mogao bih vam ispisati cijeli časopis - rekao je Lujo za Story.