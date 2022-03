Kao jako mladi glumac bio je velika zvijezda ex-Yu glumišta. Nakon 'Okupacije u 26 slika' krasio je naslovnice svih tiskovina, a kad je u 'Velom mistu' zaigrao hajdukovca Tončija, sva su mu vrata bila širom otvorena. Ona profesionalna, ali i ona do srca gledatelja. Igrao je u najvećim projektima bivše zemlje, a i danas rijetko koja serija prođe bez Milana Štrljića (69). Ipak, vrlo je suzdržan kad se o njemu govori kao o velikanu, kad mu se spomene uistinu raskošan opus. Riječi 'zvijezda' ili 'celebrity' nisu mu baš drage.

Popričat će sa svakim tko ga na ulici zaustavi, vrlo je ugodan, spreman na intervju čak i smrznut od snimanja vani, na hladnom vjetru. Najbolji primjer one 'što si veći, to si jednostavniji'.