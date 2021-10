Ian A. Hudson, glumac u filmu 'Rust', na čijem se setu Alec Baldwin (63) slučajno upucao snimateljicu i redatelja, za TMZ je rekao da je snimanje bilo 'opasno po život'.

Ispričao je da je bio prestravljen za vrijeme snimanja scene u kojoj drugi ubijaju njegov lik odmetnika koristeći pritom 20 pištolja i dvije puške - sve redom pravo oružje.

- Svi u snimateljskoj ekipi bili su zaštićeni štitovima, kao i kamera. Samo leća kamere je probijala kroz zaštitu - rekao je Hudson, napominjući da se samo leća može vidjeti kako probija kroz zaštitu.

- To me natjeralo da preispitujem to što sam bio ispred kamere i između sve te vatre. Zapravo sam osjetio kako mi ćorci udaraju u lice i tijelo. Osjećao sam kako se iz sačmarice ispucava vjetar - ispričao je, te dodao da je produkcija bila 'zastrašujuća' te da je imala užurbani raspored.

- Bilo je teško. Bilo je opasno po život. Bilo je previše nestvarno - zaključio je Hudson. Otkrio je da su glumci na setu čak i prije nego što je Baldwin slučajno ubio snimateljicu Halynu Hutchins otvoreno su raspravljali o svojim strahovima da bi se takva tragedija mogla dogoditi.

- Svi smo se složili koliko je to bilo intenzivno i zastrašujuće bilo. Nekoliko puta smo se prisjetili slučaja smrti Brandona Leeja 1993. Mi ovo radimo na isti način na koji su to radili tada, prije 30 godina - kaže Hudson, koji nije o tome ranije govorio jer je, kaže, novi glumac te nije htio stvarati probleme.

- Neki od glumaca su dvostruko i trostruko provjeravali svoje oružje nakon što bi ga dobili, bilo ono 'hladno' ili 'vruće' - ispričao je, te stao u obranu oružarke Hannah Gutierrez Reed, ii rekao kako je radila fantastičan posao iako je bila pod vremenskim pritiskom.