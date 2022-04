Glumac najavio da će ukrajinska obitelj živjeti u njegovu domu: 'Želim im pružiti stabilnost'

Glumac Benedict Cumberbatch (45) rekao je za Sky News da čeka da ukrajinska obitelj stigne u Veliku Britaniju kako bi živjela na njegovom imanju nakon što se pridružio programu za smještaj izbjeglica u svom domu.

Glumac, koji je nosio plavo-žutu zastavu Ukrajine dok je u Londonu promovirao svoj najnoviji film 'Doctor Strange In The Multiverse Of Madness', dao je novosti o tome kada ih očekuje.

- Izvukli su se iz Ukrajine, pratim njihov napredak svaki dan - rekao je Cumberbatch.

- Nažalost, oni su podvrgnuti i medicinskom liječenju - reći išta više o tome bilo bi zadiranje u njihovu privatnost, a govoriti o tome kada dolaze bilo bi zadiranje u moju. Želim im dati malo stabilnosti nakon svega što su prošli - dodao je.

Glumac je također otkrio da je pomagao drugim ljudima oko troškova smještaja u Ujedinjenom Kraljevstvu čije obitelji bježe iz Ukrajine.

- Pokušavao sam pomoći drugim ukrajinskim obiteljima, onima koji su državljani Ujedinjenog Kraljevstva, da smjeste svoje šire obitelji. To je veoma skupo pa sam financijski pomagao - dodao je.

Također je objasnio da to radi u sklopu dobrotvorne organizacije Refugees at Home. Glumac kaže da, iako je praktična pomoć koju nude ljudi u Ujedinjenom Kraljevstvu briljantna, ima još toga za napraviti.

