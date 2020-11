Tako\u0111er, nije nedostajalo uzvanika koji su slavili s njima.

<p>Glumac i bodybuilder <strong>Jurij Toločko </strong>oženio je <strong>Margo</strong>, seks lutku u prirodnoj veličini.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Sretnu vijest podijelio je na Instagramu pa je objavio video ceremonije. Sudeći po snimci, svadba nije bila ništa drukčija od uobičajene.</p><p>Toločko je novopečenoj supruzi stavio prsten na ruku, 'pao' je i poljubac, a imali su i prvi ples.</p><p>Također, nije nedostajalo uzvanika koji su slavili s njima.</p><p>Bodybuilder je zaprosio Margo krajem prošle prošle godine i trebali su se vjenčati u ožujku, no odgodili su svadbu zbog pandemije korona virusa.</p><p>U vezi su godinu dana, otkad ju je u kafiću spasio od drugog muškarca s, kako kaže, manje čestitim namjerama.</p><p>Na društvenim mrežama često objavljuje njihove zajedničke fotografije. Jurij pokazuje kako svoju odabranicu hrani, spava s njom, vježba, sunčaju se...</p><p>I Margo ima profil na Instagramu, popularnija je od supruga, no njemu to ne smeta.</p><p>Inače je vodi u gostovanja u mnogim emisijama, šetaju skupa, idu na večere... Iako je mnogima ovakva veza neprirodna, Jurij zanemaruje negativne komentare i uživa s nesvakidašnjom partnericom.</p>