Glumačka diva: 'Moj Davor me na prvu osvojio s muzikom...'

Nada Rocco (70) odrastala je u kreativnoj i umjetničkoj obitelji. Majka Nada Klašterka bila je glumica, otac Veljko bio je novinar, pa nije čudno da je i Nada krenula ploviti umjetničkim vodama. Diva hrvatskoga glumišta u djetinjstvu je, uz pomoć majke, počela raditi predstave...

Odrastala je na zagrebačkom Tuškancu i djetinjstvo opisuje divnim. Bilo je, naravno, potpuno drugačije nego danas.

- Po livadama smo brali cvijeće, verali smo se po stablima jedući slasne voćke, igrali smo se skrivača, lovice, graničara, a zimi smo se sanjkali i skijali. Danas tih livada više nema, sve je pretovreno u stambene zgrade, a djeca su osuđena na vlastita dvorišta - prisjetila se Rocco i dodala:

- Sloboda kretanja koju smo mi imali bila je nemjerljiva. Dolazili bismo kući samo kad smo ogladnili, tad bismo pojeli jaja ili kruh s masti i šećerom. I potom bismo odmah odjurili natrag na igru. Imam i sestru Bibu te brata Željena (poznati glazbenik i muzički urednik), djetinjstvo nam je zaista bilo predivno.

Balet, rukomet, gimnastika...

U to je vrijeme stjecala i prva kazališna iskustva. S prijateljima iz kvarta radili bi “predstavice”, a zbog dobrog “marketinga” imali su i sasvim solidni posjet u tim svojim kazališnim počecima.

- Došli bi nam svi susjedi i članovi obitelji pa bi se skupilo mnogo gledatelja. Mi djeca bismo kroz igru oblikovali te naše predstavice, a moja bi majka bila supervizor. To su moja prva kazališna iskustva i počeci - otkrila je Nada.

U osnovnu školu išla je na Jabukovcu. Kaže da nije bilo kao danas, nego su u školu išli sami i putem prijateljevali s kolegama iz škole. Bila je znatiželjno i kreativno dijete, zanimale su je razne stvari.

- Već tad sam bila član ansambla dječje drame pri ondašnjem radiju. Redovito sam odlazila i u Pionirsko kazalište kod Zvjezdane Ladike na satove glume. To su bila prekrasna iskustva. Išla sam i u Baletnu školu na Ilirskom trgu a tamo mi je obavezni predmet bio klavir - rekla je.

Nakon osnovne škole pošla je u gimnaziju, a tamo se, uz glumu, počela baviti i sportom. Gimnastika i rukomet bili su Nadin izbor.

- Vježbala sam u parteru i na razboju, a u rukometu sam bila golmanica - otkrila nam je Rocco.

Velika je ljubav glumice i prirode, a za to je zaslužan otac, strastveni ribolovac. S njim je Nada u djetinjstvu išla u ribolov.

- Bila sam najstarija pa sam često išla, dok brat i sestra nisu stasali pa su i oni imali tu privilegiju. Otac je bio ribički fanatik i to takav da je jednom mene i majku zaboravio na rijeci te se vratio bez nas u Zagreb. Mogu misliti kako se osjećao kad je shvatio da nas je zaboravio - rekla nam je Nada.

Otac je bio urednik ribičkog časopisa, za koji je i pisao, izdavao je ribički kalendar sa savjetima o mamcima, a pisao je i ribičke humoreske i kuharicu. Uvelike je utjecao na Nadu, a posebno u njezinu odnosu s prirodom.

- On me je naučio kako voljeti prirodu, a ta ljubav traje i do današnjih dana - kaže Nada.

Uz sve silne obaveze i hobije, uspjela je glumica i izlaziti. Bili su, priznaje, za to doba “klasika” izlasci.

- Kao i cijela generacija, išla sam na plesnjake. Uživali smo plesati rock, twist i ča ča ča. Bili smo opsjednuti muzikom.

Ljubav prema muzici “presudila” je braku s Davorom, a uskoro im je glazba postala i puno više od hobija.

- Davor me je osvojio muzikom pa smo zajedno osnovali bend i nastupali. Pjesma koju je napisao za mene ‘Noći ljubavi’ bila je neko vrijeme i hit ‘Zelenog megaherca’, emisije na Radio Zagrebu 2 - rekla je Nada.

U braku s Davorom ima kćer Barbaru i sina Luku. Glumačka strana ženskog dijela obitelji je nastavljena, Barbara je također vrsna glumica.

Pamte me i po pločama

- Zapravo je namjeravala upisati režiju, ali kako je prije Akademije imala već debelo glumačko iskustvo, ipak je prevagnula gluma. Ja sam se već poveselila da ću imati svojeg kućnog redatelja, ali eto, nikad ne znaš - dodala je Nada.

Glumila je u mnogim kazališnim predstavama, filmovima i serijama. Tijekom studija na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu počela je “posuđivati” svoj glas brojnim dječjim pričama, poput “Trnoružice”, “Pepeljuge”, “Mačka u čizmama”..., te crtanim filmovima, kao što su “Čudesna šuma” i “Čarobnjakov šešir”.

- Najčudesnije mi je kad me prepoznaju po glasu. Nije ni čudo. Tolikim sam likovima u crtićima posudila svoj glas. Neki pamte i moje prve radio uratke na pločama. ‘Trnoružicu’ sam, primjerice, radila s Radom Šerbedžijom. Mislim da za glumca ne bi trebalo biti važno u kojem mediju radi ako radi pošteno i bez fige u džepu. Bilo da se radi o kazališnoj predstavi, filmu, reklami ili sapunici - rekla je Nada.

U zadnje je vrijeme puno pamte po ulogama baš u sapunicama. Igrala je u “Larinu izboru”, “Zabranjenoj ljubavi”, “Najboljim godinama”...

Najviše je uživala u mjuziklu

- Televizija je čudesan medij, ljudi ipak najviše pamte sapunice. Pogotovo ako se pet puta repriziraju. To znači da ih je vidjelo više generacija. I, nevjerojatno, bez obzira na to koliko je godina prošlo, ipak vas prepoznaju - kaže Nada.

Najdraža joj je uloga bila u mjuziklu “Aplauz”. Režirao ga je Jean Foot, režiser i koreograf s Broadwaya.

- Uživala sam jer sam plesala, pjevala i glumila. Proglasili su me otkrićem iako sam već imala debeli staž u Komediji - otkrila nam je glumica.

Kad nije zaokupljena glumom, uglavnom vrijeme provodi u prirodi. Odlazak na Velebit za nju je velika sreća, u kojoj, kaže, nalazi svoj mir.

- Obožavam Velebit. Godinama odlazim u tu prekrasnu i tajanstvenu planinu. Tu berem svoje bilje za moje čajeve i macerate. Davim se u malinama, borovnicama i brusnicama, preskačem preko poskoka i pjevam da bi medo znao da sam tu - opisala je Nada.

I dalje je uglavnom na sirovoj hrani, pogotovo ljeti, jer hladi organizam. Takav režim prehrane pomogao joj je da “pobijedi” osteoporozu i lošu krvnu sliku.

- Zdravlje me dobro služi, a oslanjam se na Mateljanova iskustva gdje u svojoj knjizi ‘100 najzdravijih namirnica svijeta’ točno daje upute koliko se koja namirnica smije procesuirati i kako. Pisala sam i ja, ‘Moje sirove strasti’ mi je prva knjiga, a za drugu, ‘Put do mene same’, tražim izdavača.

Kći Barbara je bila Vlasta u Smogovcima

Vjerovala je kako će kći Barbara (48) upisati režiju, no i ona je krenula stopama bake i majke Nade te postala glumica. Glumila je u brojnim filmovima i serijama, a generacije je pamte po ulozi u legendarnim ‘Smogovcima’, u kojima je Barbara igrala Vlastu. Glumila je i u ‘Ponosu Ratkjaevih’, ‘Kad mrtvi zapjevaju’, ‘Najboljim godinama’...