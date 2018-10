Jelena Perčin: Momčilo se činio premlad, ulovio me na 'prepad'

Zaljubljeni glumački par Hrvoje Klobučar (44) i Ana-Marija Percaić (31) prvi su put u teatru surađivali na predstavi kazališta Histrioni 'Francekova teta'. Prvi put su se susreli prije desetak godina na snimanju serije 'Ja, Che Guevara', ona je bila početnica i imala tremu, a on iskusan kolega pun strpljenja i pažnje.

- Otkrili smo da nam je ista profesija prednost. Razumijemo neke probleme bolje nego bi mogao netko van ovog svijeta, ali sve se u vezi na kraju svede na kompromis. Veza je timski rad s uključenim emocijama - kaže Ana Marija za Story.

Hrvoje i Ana glume supružnike u predstavi 'Tajkuni', a ljubavni par su i 'izvan kazališta'.

- Grozni smo, uvijek nosimo posao kući. Razgovaramo o predstavama, likovima, uostalom i tekst treba naučiti. Gluma nije posao 8-16, to je način života - rekli su Hrvoje i Ana.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Kompromis i dogovor formula je uspješnog braka dvoje glumaca Dragana Despota (62) i Anje Šovagović Despot. (55).

U braku su 32 godine, a vjenčali su se nakon samo četiri dana hodanja.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL

Prije nekoliko godina ispunila im se vjerojatno i jedina do sad neostvarena želja, a to je da se konačno nađu zajedno i na nekom setu. Dragan Despot i Anja Šovagović igrali su zajedno u televizijskoj seriji 'Zora dubrovačka'. Doduše, bračni par Despot-Šovagović već su se jednom pojavili zajedno u istom filmu. Bilo je to na setu snimanja filma 'Cvjetni trg' danas pokojnog redatelja Krste Papića.

Budući da se bave istom profesijom, oboje žive s glumom i za glumu čak i kad su kod kuće. Ništa čudno, jer i sami kažu da su cijeli život uspješno balansirali između profesionalnih i obiteljskih obaveza i da su jedno drugom uvijek potpora u pripremanju uloga.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Glumica Jelena Perčin (37) je tri godine u vezi s crnogorskim kolegom Momčilom Otaševićem (28), a nedavno su se oženili i dobili dijete. Par se zaljubio na snimanju druge sezone domaće serije 'Kud puklo da puklo'.

- Sjećam se kada je dolazio na audiciju. Bio je mladolik i tako i ja sam ga pitala 'Koliko ti imaš godina, koje si godište' - rekla je glumica koja se iznenadila kada je Momčilo odgovorio da je devedeseto godište.

Bila je zgrožena što je devet godina starija od Otaševića.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Stvarno smo bili dobri prijatelji i dosta smo se družili. Jako smo puno razgovarali. Uhvatio me na prepad. Da sam imala prostora da mislim, ne bismo bili tu gdje jesmo - istaknula je glumica koja ima i kćer Lotu s bivšim mužem.

Suprug me uspio nagovoriti i ponovno smo surađivali, ovaj put na seriji, rekla nam je Helena Minić Matanić (39). Sa suprugom, redateljem i scenaristom Daliborom Matanićem (43) trenutno surađuje na drugoj sezoni serije 'Novine'.

- Isprva sam mislila da nema potrebe da nas dvoje surađujemo, još k tome stalno sam slušala kako samo zbog supruga dobivala uloge - govori. No onda je, kaže, ipak stala i razmislila o suprugovoj ponudi.

- Uvijek sam mislila da se svatko treba držati svog posla, a da smo obitelj kod kuće. S druge strane, kad sam razmislila, shvatila sam da smo na malim prostorima i neminovno je da se nećemo susretati po projektima. Zaista bi mi bilo glupo da zato propustim ovakvu kvalitetnu seriju, time bih samu sebe zakinula - objasnila je glumica.

Foto: 24sata

Glumački par ima i dvoje djece, dvogodišnju djevojčicu Lolu i jednogodišnjeg Maxa.