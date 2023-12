Glumca Jonathana Majorsa prvo osudili za napad, sada i Marvel s njime prekinuo suradnju...

Glumac Jonathan Majors (34) osuđen je za napad i uznemiravanje bivše cure te se suočava s kaznom zatvora u trajanju od 12 mjeseci. To je sada rezultiralo time da Marvel prekine suradnju s njim, prenosi Hollywood Reporter.

Bio je Marvelov glavni superzlikovac

Prije nego što je uhićen u ožujku, Majors je trebao dobiti nekoliko uloga kao superzlikovac u Marvelovim filmovima. Njegov lik, Kang the Conqueror, uključen je u film 'Ant-Man and the Wasp: Quantumania' iz 2023. te u dvije sezone serije 'Loki'. Trebao se pojaviti i kao glavni lik u filmu 'Avengers: The Kang Dynasty', koji treba izaći 2026. godine. Ipak, taj je film još uvijek u fazi pisanja scenarija te se nije počeo snimati.

Foto: Profimedia/Kirby Lee

Marvel će stvoriti novi lik

Kako prenosi strani medij, Marvel sada ima dvije opcije. Prvo, mogu pronaći novog glumca koji će utjeloviti lika, ali se ne zna hoće li itko htjeti prihvatiti ulogu, s obzirom da je Majors javno dobio otkaz. Drugi je način taj da stvore u potpunosti novog zlikovca, što će Marvel navodno i napraviti.

U studenom je studio zaposlio Michaela Waldrona koji je počeo raditi na novoj verziji filma 'Kang Dynasty', ali kako kažu izvori, pod novim imenom 'Avengers 5'.

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Jonathan je prije uhićenja bio u usponu u svojoj karijeri. Osim što je imao veliku ulogu u 'Ant-Man and the Wasp: Quantumania', pojavio se i u 'Creedu III'.

Podsjetimo, glumac je 25. ožujka nazvao policiju te im rekao kako je bivšu partnericu Grace Jabbari našao bez svijesti u stanu. Policija je navela da je Grace na sebi imala ozljede, uključujući slomljeni prst i posjekotinu iza uha. Glumca su uhitili, a on se izjasnio nevinim.