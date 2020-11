- Sada se osje\u0107am dobro, vjen\u010danje \u0107e biti uskoro - rekao je Jurij, koji se identificira kao panseksualac i ka\u017ee kako se mo\u017ee zaljubiti u lik, sliku, du\u0161u ili samu osobu.\u00a0

<p>Bodybuilder i glumac <strong>Jurij Toločko</strong> poznat je<strong> </strong>javnosti zbog veze s plastičnom lutkom <strong>Margo</strong>, s kojom se namjerava oženiti. Par je u vezi više od godinu dana, a zaprosio ju je nakon osam mjeseci veze. Par je naišao na brojne komentare i kritike javnosti, no ljubav je jača od svega, a Jurij i Margo savršeno se razumiju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Jurij zaprosio lutku</strong></p><p>Vjenčanje su prvotno odgodili zbog pandemije korona virusa koja im je pomrsila planove. No sada je ponovno došlo do nesporazuma. Jurij je ponovno odgodio ceremoniju jer su ga napali na ulici jer se odjenuo kao žena, pišu <a href="https://yourclomid.com/world-news/bodybuilder-delays-sex-doll-wedding-after-thugs-attack-him-for-dressing-as-woman/" target="_blank">strani mediji</a>. Sudjelovao je u transrodnom skupu u kazahstanskom gradu Almaty prije tri tjedna, a naposljetku je napadnut i pretrpio je potres mozga te mu je slomljen nos. </p><p>O toj je situaciji obavijestio svoje pratitelje na Instagramu te objasnio kako je prije nekoliko mjeseci počeo koristiti ženski imidž za performanse te da je lik nazvao <strong>Amanda</strong>. Tvrdi kako je samo želio podržati prava transrodnih osoba na mirnom prosvjedu, no situacija je eskalirala.</p><p>- Sada se osjećam dobro, vjenčanje će biti uskoro - rekao je Jurij, koji se identificira kao panseksualac i kaže kako se može zaljubiti u lik, sliku, dušu ili samu osobu. </p><p>Njegova Margo nije obična lutka već ju je Jurij 'doradio'. Odveo ju je na plastičnu operaciju kako bi imala više samopouzdanja. </p><p>- Počela je razvijati komplekse. Kad sam je na fotografijama predstavio svijetu, bilo je puno kritika i ona se počela osjećati nesigurno, pa smo se odlučili za plastičnu operaciju. Jako se promijenila. U početku je to bilo teško prihvatiti, ali kasnije sam se navikao - ispričao je Jurij nedavno. </p><p>Na fotografijama koje objavljuju može se vidjeti da je vodi na odmore na egzotična mjesta, vodi je u izlazak, kupa se s njom u kadi, a objavljuje čak i fotografije iz kreveta i dok vježbaju.</p><p> </p><p> </p><p> </p>