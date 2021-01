Kazalište Tvornica lutaka već godinama surađuje s Crvenim križom na raznim projektima. Tako smo se odmah ponudili kao volonteri i za pomoć oko Petrinje, Gline, Siska i okolnih mjesta. Kako su volonteri iz cijele Hrvatske već tamo i rade, uz pomoć nadležnih službi, brojne poslove vezane uz neposrednu pomoć ljudima (nabavka hrane i potrepštine, čišćenje ruševina, pokrivanje krovova, krpanje zidova, nabavka prikolica...), mi smo se ponudili da radimo ono što nam ide: vraćanje smijeha na dječja lica, govore članovi kazališta Tvornica lutaka.

Mnogi mališani, pogotovo oni mlađi, traumatizirani su potresima i stalnim podrhtavanjima tla, govore iz kazališta, a trenutno nije dostupna pedagoška ni psihološka pomoć jer su škole i vrtići zatvoreni. Zbog toga su se glumci odlučili otići na teren, posjetiti mališane, odigrati im predstavu, porazgovarati s njima, darovati im slikovnice, igračke i slatkiše te im barem malo misli skrenuti s ružne stvarnosti.

- Djecu kontaktiraju volonteri Crvenog križa te ih dovoze, ako roditelji nisu u mogućnosti, u sigurne prostore poput vojarni i sličnih prostora gdje ih mi dočekujemo. Reakcije su intenzivne i vrlo individualne, neka djeca se teško otvaraju, a neki jedva čekaju da se interaktivno uključe u predstavu i razgovor. Također, moramo biti spremni na sve: tijekom izvedbe prve predstave u Petrinji zatresla su nas tri nova potresa, dva slabija i jedan od čak 3.8 po Richteru i moramo biti spremni reagirati na takve situacije oprezno, ali i s dozom humora - kažu članovi kazališta.

Cijela predstava im mora stati u jedan automobil, stoga je naglasak na glumcima više nego na kostimografiji i scenografiji.

- Valja naglasiti kako nam pomoć, podršku i svoje usluge volonterski nude i brojni kolege i kolegice kako s nezavisne scene tako i iz nacionalnih i gradskih kazališta. Mi ih upućujemo na Crveni križ jer će ova situacija, na žalost, sigurno potrajati još duže vremena i treba osigurati svu vrstu pomoći kroz taj duži period. Jako je bitno pomoći najmlađima da što bezbolnije prebrode ovu situaciju i da osjete kako ih nismo zaboravili - ispričali su.

Glumci su u petak već bili u Petrinji, a u subotu kreću u druga mjesta. U Sisku u dvorani Brezovica imat će predstavu u 11 sati, a u Glini će djecu zabavljati od 13.30 sati u drvnom centru Glina.

- Uplovili smo u Novu godinu onako kako najbolje znamo - vraćajući osmijehe na dječja lica. I to je naša misija, da se bar malo ušuljamo i uljepšamo ove ružne trenutke. Ujedno, to je dobra terapija i za nas. Trebat će puno mašte i vremena da uspijemo objasniti i djeci i nama što se to sve dogodilo ove godine. Danas smo bili Mario Kovač i ja u Petrinji sa Ježevom kućicom, sutra i prekosutra nam se pridružuju Filip Detelić, Matija Šakoronja i Josip Brakus u Sisku i Glini - ispričala nam je Petra Radin. Kažu kako idu djeci poslušati što imaju za reći.

- Danas je baš bilo tako. Čim su ušli u prostorije vojarne i Crvenog križa rekli su nam kako su ostali bez kuća i škole i kako je potres jako dosadan, jedan dječak mi je pokazao ozljedu i rekao da mu je dosta svega - dodaje Petra. Netom prije predstave, ali i za vrijeme, bilo je nekoliko potresa.

- Mario im je rekao da je medo iz predstave prdnuo. Dobili smo osmijeh. I od roditelja, koji su rekli da je i njima dobro došlo malo odmaka - rekla je Petra.

Na ideju su došli u suradnji sa Crvenim križem, s kojim surađuju godinama.

- Organizirali su naš dolazak čim smo ih nazvali. U Petrinji su im organizirali igraonicu u prihvatilištu i niz volontera radi sa njima. Mi smo samo kap. I zahvalni smo što smo mogli dati barem dio nas - kažu glumci. Napominju kako puno dobrih ljudi neumorno pomaže u obnovi grada i opskrbi namirnicama.

- Želim da se to nastavi sve dok gradovi zahvaćeni potresom ne budu potpuno oporavljeni. Tako smo se i mi u kazalištu dogovorili - rekli su za kraj.