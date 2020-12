Glumac, producent i scenarist Matija Jakšeković (38), sredinom rujna suočio se s dijagnozom zloćudnog tumora testisa, piše Večernji list. Početkom godine istaknuo je da će pandemija korona virusa biti veliki problem za potencijalne onkološke bolesnike, koji još nemaju dijagnozu, jer će mnogi odgađati pregled. Ono što nije znao je da će na kraju i on biti jedan od njih.

Iza njega su sada tri ciklusa kemoterapije, od nuspojava se još oporavlja, a o svojoj borbi je odlučio progovoriti da bi svojim primjerom spasio živote onih neodlučnih, koji zbog pandemije i straha od zaraze koronavirusom ne odlaze na pregled kod liječnika.

- Prvi simptom bio je osjećaj težine, koji je bio neodređen. Kako obično početkom godine radim nekakav svoj redoviti osnovni zdravstveni pregled, vjerojatno bih svojoj liječnici to prijavio. No kako je izbila pandemija, ja sam sve odgodio za neka bolja vremena jer sam smatrao da je sigurnije sada ne odlaziti u bolnicu na pretrage bilo koje vrste, no to se pokazalo kao greška. S obzirom na to da su problemi koje sam osjećao postajali sve češći, a na kraju sam osjetio da mi je desni testis povećan, odlučio sam sredinom rujna otići na pregled i odmah mi je dijagnosticiran tumor. Kasnije se pokazalo da je već došao do drugog stadija i javile su se lokalno ograničene metastaze na limfnim čvorovima, zbog kojih sam sada na liječenju - kaže Jakšeković, koji je tjedan dana nakon što je dobio diagnozu operiran.

- Cijeli proces liječenja događa se vrlo brzo i jedino što mogu jest biti zadovoljan i zahvaliti i dr. Jurencu iz KB-a Merkur, koji me operirao i koji me kao urolog vodi tijekom cijelog ovog liječenja, te dr. Gamulin i dr. Gnjidić s KBC-a Rebro, koje trenutačno vode moje liječenje kemoterapijom - dodaje.

Karcinom mu je, srećom, otkriven u ranoj fazi pa su prognoze za njegovo ozdravljenje i te kako optimistične.

- Mislim da je jako važno naglasiti koliko je bitno na vrijeme otkriti karcinom. Dakle, bez obzira na pandemiju koronavirusa, svatko tko ima i najmanju sumnju da nešto nije u redu, treba bez odgode napraviti pretrage, jednako kao što nitko ne bi trebao odgađati svoje redovite kontrolne preglede - ističe Jakšeković pa nastavlja:

- Ono što sam ja iz svoje perspektive mogao vidjeti jest to da je bolnički sustav i dalje organiziran, naravno poduzimaju se sve epidemiološke mjere i nije bilo nikakvih problema. Tako da sam o tome da su neki onkološki pacijenti ostali bez terapija zbog nedostatka lijekova čuo isključivo iz medija i ne mogu to komentirati.

Istaknuo je da neće dopustiti da ga bolest povuče u nekakav mrak te se trudi ostati u pozitivno raspoložen.

- Nakon svakog ciklusa kemoterapije trudim se što je prije moguće vratiti se u redovitu životnu rutinu, koliko god je to moguće. To sve bilo bi puno teže bez podrške koju imam što u svojoj obitelji, što u prijateljima - naglašava Matija, kojeg mnogi još pamte po ulozi u hit-seriji 'Bibin svijet'.