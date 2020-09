Glumica Ana Vučak čeka prvo dijete s bratom Jelene Veljače

<p>Glumica <strong>Ana Vučak Veljača</strong> (33) i njezin suprug, scenograf <strong>Ivan Veljača</strong>, inače brat <strong>Jelene Veljače </strong>(39), čekaju dijete.</p><p>- Trudna sam i odlično se osjećam! Presretni smo. Ušla sam u drugo tromjesečje trudnoće. Dočekali smo jesen bez tegoba i mučnina. Planiram još neko vrijeme raditi, a na porodiljni dopust ići ću početkom prosinca, jer nam beba stiže u veljači - rekla je Ana za <a href="https://www.gloria.hr/fokus/zvjezdane-staze/beba-stize-u-vaznom-mjesecu-ana-vucak-veljaca-potvrdila-trudnocu-odlicno-se-osjecam/10490332/">Gloriju</a>.</p><p>- Uhvati me povremeno lagana trema, no nekako mislim da imam još dovoljno vremena do poroda da sve pripremim. Potpuno uživamo i suprug i ja. On je presretan, idemo iz dana u dan, a kako posljednje vrijeme imamo nešto više slobodnog vremena, sretni smo što ga možemo posvetiti bebici koja nam stiže - dodala je.</p><p>Inače, par se vjenčao u veljači 2018. nakon nekoliko godina veze. Glumica je dosad igrala u serijama 'Čista ljubav', 'Crno-bijeli svijet', 'Kud puklo da puklo' i 'Mamutica' te filmovima 'Iza sna', 'Zbog tebe' i 'Posljednji Srbin u Hrvatskoj'.</p><p>Također, okušala se i kao voditeljica u 'Parlaonici' te u kulinarskom showu 'Kuhan i pečen'.</p>