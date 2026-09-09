Glumica Ecija Ojdanić na čelu je žirija misterioznog izbora...

Znanstvenica godine, Trenerica godine, Influencerica godine i Najbolje odjevena osoba godine – četiri kategorije, poznata imena i žiri predvođen Ecijom Ojdanić. No iza naizgled jednostavnog izbora krije se puno veće pitanje: što danas uopće znači biti uspješna žena?

Foto: Matea Smolčić Senčar

Naizgled jednostavno pitanje ovih je dana dobilo sasvim novu dimenziju. Pokrenuto je glasanje na Uspješna.hr, koje javnosti daje priliku da bira svoje favoritkinje u četiri kategorije: Znanstvenica godine, Trenerica godine, Influencerica godine i Najbolje odjevena osoba godine. Četiri kategorije koje na prvi pogled nemaju mnogo zajedničkog zapravo povezuje jedna riječ, a to je uspjeh.

Jer dok jedni uspjeh mjere profesionalnim rezultatima i nagradama, drugi ga vide u utjecaju, popularnosti, izgledu, disciplini, broju pratitelja ili sposobnosti da inspiriramo druge.

Postoji li onda uopće formula za uspješnu ženu? Ili smo je već, možda i nesvjesno, stvorili?

Glasanje Uspješna.hr upravo zato nadilazi klasično biranje najboljih. Iza četiri kategorije krije se niz pitanja koja sve češće prate suvremenu ženu: koliko mora postići da bi je društvo smatralo uspješnom, tko određuje kriterije tog uspjeha i zašto se od nje tako često očekuje da bude uspješna – u svemu?

Foto: Matea Smolčić Senčar

Uz glasove javnosti, posebnu ulogu u projektu imat će stručni žiri koji čine Ecija Ojdanić, Ana Begić Tahiri, Judita Franković Brdar i Barbara Nola, četiri žene s različitim profesionalnim iskustvima, karijerama i pogledima na ono što uspjeh danas predstavlja.

Na čelu žirija je Ecija Ojdanić, jedna od naših najuspješnijih glumica, koja priznaje kako joj je upravo pitanje definicije uspjeha bilo jedno od najzanimljivijih u cijeloj priči.

„Ženama se danas uspjeh često predstavlja kao beskonačna lista zadataka koje moramo ispuniti. Budi uspješna u poslu, njegovana, fit, dobra partnerica, majka, prijateljica, pronađi vrijeme za sebe i pritom ostavi dojam da ti sve to ide bez ikakvog napora. Ali gdje smo u toj slici zapravo mi? Za mene uspjeh nije savršenstvo niti ispunjavanje tuđih očekivanja. Upravo zato mi je zanimljivo otvoriti pitanje što danas nazivamo uspješnom ženom i tko je uopće postavio ta pravila“, poručuje predsjednica žirija Ecija Ojdanić.

Nominacije su otvorene, javnost svojim glasovima predlaže i podržava svoje favoritkinje, a stručni žiri uskoro će imati svoj dio posla – izabrati dobitnice u svakoj od četiri kategorije. No organizatori zasad ne otkrivaju sve detalje. Poznate su četiri kategorije. Poznat je žiri. Glasanje je počelo na www.uspjesna.hr, a dobitnice ćemo saznati ubrzo.

Foto: Matea Smolčić Senčar

Zato – nominirajte svoje favoritkinje u sve četiri kategorije, podržite žene za koje smatrate da zaslužuju titulu i budite dio izbora koji će pokazati kako danas izgleda uspjeh. A za one najupornije, koji će svoje favoritkinje predlagati iz kategorije u kategoriju, pripremljena su i posebna iznenađenja.

Jer možda upravo vaša nominacija odluči koja će žena doći pred oči stručnog žirija i napraviti korak bliže jednoj od ovogodišnjih titula.

Četiri kategorije. Deseci imena. Jedno pitanje – tko je zapravo najuspješnija Hrvatica?