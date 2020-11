Glumica iz 'Najboljih godina': Ljepota me ograničavala u poslu

Katarina se povukla iz javnosti na neko vrijeme i to joj je, kaže, godilo. Sada je u javnosti zbog emitiranja filma u kojemu ima manju ulogu, a za srpske medije progovorila je fizičkom izgledu, životu u SAD-u i zdravlju

<p>Srpska glumica <strong>Katarina Radivojević</strong> (41), domaćim gledateljima poznata po ulozi u seriji 'Najbolje godine', kaže kako ju je fizički izgled ograničavao u dobivanju uloga u domaćim serijama i filmovima. No u privatnom životu joj je donio dobrih stvari, piše <a href="https://www.blic.rs/zabava/katarina-radivojevic-lepota-izgled-njujork-posao/tect9r9" target="_blank">Blic.rs</a>. </p><p>- Istina je ta da me je to na neki način ograničilo u smislu srpske kinematografije, gdje su ženske uloge uglavnom dodijeljene nekako napaćenim ženama. Iako sam ja isto napaćena, ali to ne emitiram tako. Vjerojatno me fizički izgled ograničava u tom smislu. U drugom smislu donio mi je lijepih svari, a donosi i dan danas - ispričala je glumica.</p><p>Na neko vrijeme se povukla iz javnog života i to joj je, kaže, dobro došlo. </p><p>- Priroda mog službenog posla, koordinatora kulture pri našem konzulatu u SAD-u, mi ne dozvoljava da se toliko pojavljujem u javnosti, što mi iskreno odgovara. Smatram da se trebam pojaviti onog trenutka kada imam pravi povod za to - rekla je Katarina.</p><p>Glumici je funkcija u SAD-u dobro došla jer se trudi promovirati mlade ljude koji, kaže Katarina, traže 'svoje mjesto pod suncem u New Yorku'. </p><p>- Ja sam otišla u taj grad prije deset godina i znam koliko je teško. To mi je dalo dodatnu motivaciju da mogu nekom svojim angažiranjem pomoći. Isključivo se trudimo promovirati naše ljude - kaže Katarina, kojoj je New York sada dom, ali će zauvijek voljeti Beograd.</p><p>Sada je u medijima jer se emitira film 'Vikend sa ćaletom' u kojemu ima ulogu, a ljeto je provela ponajviše u Srbiji. Jedno vrijeme imala je zdravstvenih problema pa nije baš spremna za sve uloge.</p><p>- Trudim se koliko mogu i koliko mi moje zdravstvene okolnosti dozvoljavaju da budem profesionalna i sve što mogu sama uraditi, to uradim - rekla je. </p>