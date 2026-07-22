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IMALA 18 GODINA

Glumica Kaylee Hottle poginula u nesreći. Publika je pamti iz filmova o Godzilli i King Kongu

Piše Maša Mai Čigir,
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Glumica Kaylee Hottle poginula u nesreći. Publika je pamti iz filmova o Godzilli i King Kongu
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Foto: Richard Shotwell/PRESS ASSOCIATI
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Vijest o smrti potvrdio je njen otac koji kaže kako je mlada glumica preminula na putu prema bolnici

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Mlada glumica Kaylee Hottle poginula je u teškoj prometnoj nesreći u dobi od svega 18 godina prenosi TMZ. Kaylee je publici bila najpoznatija po ulozi Jije u filmovima 'Godzilla protiv Konga' i 'Godzilla x Kong: Novo carstvo'. Njen otac, Joshua Hottle, potvrdio je tužnu vijest za američke medije, a od kćeri se oprostio na znakovnom jeziku u prijenosu uživo koji je trajao 23 minute. 

- Idem na let na koji nikada ne bih želio ići - napisao je u videu te objasnio kako putuje iz Teksasa u Maryland kako bi preuzeo tijelo svoje kćeri.

Kaylee je, kao i njeni roditelji, bila gluha, a američki mediji prenose kako je gluhoća s očeve strane prisutna u već četiri generacije. Njena karijera započela je 2017. godine kada je glumila u reklami za aplikaciju 'Convo' koja je namijenjena gluhim i nagluhim osobama. Upravo ju je ta reklama dovela do audicije za film o Kongu gdje je utjelovila lik djevojčice Jije koja je siroče te na znakovnom jeziku komunicira s Kongom.

Godzilla vs. Kong (2021) - filmstill KAYLEE HOTTLE as Jia Godzilla vs. Kong (2021) EDITORIAL USE ONLY Copyright: xChuckx
Foto: IMAGO/Chuck Zlotnick/IMAGOSTOCK&

 

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