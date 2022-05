Silovali su me, bila sam ovisna o alkoholu, a onda su mi rekli: 'Napravi si planove za umiranje'

Holivudska glumica Selma Blair (49) boluje od multipla skleroze, a tešku borbu s ovom bolešću opisala je u svojim nedavno objavljenim memoarima 'Mean Baby'. Dotaknula se i propalih veza, ovisnosti, silovanja, samoubojstva te ostalih dosad nepoznatih detalja iz svoga života.

Blair je u knjizi otvoreno progovorila o tome kako je bila žrtva silovanja te da je dva puta pokušala počiniti samoubojstvo. Prvi put pokušala je zbog neuzvraćene i nesretne ljubavi još za vrijeme studiranja.

- Ušla sam u njegovu kući. Popila sam šaku tableta i otišla u njegovu kupaonicu gdje sam sjela na pod i pila tekilu. No, u zadnji tren me uhvatila panika. Na kraju je njegova mama zvala Hitnu pomoć koja me odvela u bolnicu - opisala je Selma. Osvrnula se i na prve simptome multipla skleroze.

- Koliko god tužno zvučalo, mislim da možda ne bih preživjela te godine bez alkohola. Sada znam da sam imala simptome MS-a i da sam se pokušavala samoliječiti alkoholom - napisala je glumica koja je ove simptome počela primjećivati već u mladosti.

Selma je mučne detalje ove bolesti otkrila i u svom dokumentarcu ' Introducing, Selma Blair'.

- Rekli su mi da napravim planove za umiranje, ne jer bolujem od multiple skleroze, nego jer se borim protiv nje - rekla je glumica u filmu.

Redateljica Rachel Fleit prikazala je kako se glumica podvrgava tretmanu matičnim stanicama koji je obećavajuć za njezino stanje no, ona ipak ima teške posljedice na organizam. Selmi su se na licu pojavile modrice, trpi bolove, a u isto vrijeme progovara o osjećajima straha i smrtnosti te ni u jednom trenutku ne gubi optimizam.

