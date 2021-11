Novopečena mama Lana Gojak Bajt (37) nije se mogla prestati čuditi mamama koje uspijevaju izgledati fantastično dok se brinu o djeci, vjerovala je kako je za to potreban tim stručnjaka od dadilje do šminkera, a onda je i njoj to uspjelo.

- Jel' vas izluđuju one uvijek sređene Instagram mame koje su pritom i modno usklađene sa svojom djecom? Mene DA! Ljubomorno ih gledam i ne kužim kako je to moguće. Maja Šuput ajde, ali ostale?? Raščupana dojim, skrolam i mislim 'Pa da, ta garant ne doji, garant ima dadilju, kuharicu, batlera ili klona!?'. I onda, nakon 3 mjeseca, u istom tjednu uspijem otići na depilaciju i frizuru i modno se uskladiti s bebom. Kako?? Slučajno!!' - napisala je Lana ispod fotografije na kojoj pozira s kćerkicom Pinom..

Objava je nasmijala voditeljicu Marijanu Batinić (40) i glumicu Natašu Janjić (39) koje su joj u komentarima ostavile emotikone srca.

Glumica koja je utjelovila Ninu u seriji 'Ne daj se, Nina', hrvatskoj inačici serije 'Ružna Betty', u kolovozu je rodila prvo dijete, curicu Pinu, koju je dobila s redateljem Sinišom Bajtom.