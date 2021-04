'Kad svijeće dogore' nova je predstava zagrebačkog HNK u režiji Branka Ivande napravljena u koprodukciji s teatrom Erato. Predstava je to o svim dimenzijama prijateljstva, čak o prijateljstvu nakon izdaje, o onome što čovjek može oprostiti ili ne može. Iva Mihalić (35) u alternaciji sa Zrinkom Cvitešić u njoj igra Krisztinu.

Što je po vama najvažnija poruka koja se predstavom šalje?

Kako sam Henrik govori u komadu ‘Uništio si mi život. Ubio nešto u meni, a još smo prijatelji’... komad postavlja pitanja o samoj svrsi prijateljstva, o ljubavi, o izdaji, o sramu zbog nemogućnosti djelovanja i izgovaranja riječi baš onda kada je trebalo... I na kraju o vremenu, jer vremena je uvijek tako malo, te kako preživljavamo unutar toga kratkog vremena koje imamo ovdje. U komadu je Henrik preživio svojim ostankom, a Konrad svojim odlaskom. Dva suprotstavljena principa življenja, jedan je okrenut budućnosti, svojevrsnom ‘bijegu u budućnost’, a drugi prošlosti i ostankom u njoj zbog nemogućnosti otpuštanja i praštanja. Obojica su ekstremna u svojim izborima.

Priča je to o dva prijatelja koji se nakon trideset godina suočavaju s prošlosti. Zanima me koliko vam je privatno važno prijateljstvo? I biste li ikad mogli ne pričati s prijateljicom toliko dugo?

Vjerujem da su prijatelji obitelj koju sami biramo. Doživljavam prijateljstvo kao jednu od najvažnijih stvari na svijetu. Život bez prijatelja bio bi baš tužan. Ne bih mogla ne pričati s pravom prijateljicom ili pravim prijateljem toliko dugo.... izgovoriti riječi dok ih još ima je važno. Jako važno.

U svačijem životu postoje stvari preko kojih se ne može prijeći. Što je po vama pravi razlog za brisanje nekog iz svog života?

Brisanje iz života zvuči dosta ekstremno i zvuči kao nešto nakon čega ostaje neki teret. Volim da se stvari iskomuniciraju ili barem pokušaju iskomunicirati. Rastanci su nekad neminovni, ali lakše je kada se stvari izgovore.

Kakvi ste kad vas netko naljuti, razočara...? Kako reagirate?

Ovisi o tome tko me razočara ili naljuti. Koliko mi je stalo do te osobe i do našeg odnosa. Nema svako razočaranje istu težinu kao niti svaki odnos. Najčešće mi treba odmak da sagledam situaciju.

Otkako je počela pandemija, HNK je opet omiljeno okupljalište mladih. Pretpostavljam da je svima drago vidjeti mladost oko kazališta?

Bilo mi je drago vidjeti mlade ljude i šarolika društva, život koji se događa, no mislim da su ta okupljanja završila.

I prije 30, 40 godina, mladi su voljeli prostor oko HNK, Kazališne kavane, Blata, Zvečke... vi ste se taman rodili. Jeste li, slušajući priče o Novom valu, ikad požalili što niste bili dio tog vremena?

U svakom slučaju zanimljivo razdoblje, zanimljivi bendovi ii zanimljiva okupljanja, ali ne mogu žaliti za vremenom kojem nisam pripadala niti ga dubinski poznavala.

U to vrijeme lijepa žena nije se mogla obraniti od udvarača. Štulić je s veseljem pjevao “Lijepe žene prolaze kroz grad...”. Kako stvari stoje danas? Zaustavljaju li vas na ulici, što muškarci čine da vas osvoje?

Nema baš nekakvog protokola. Stvar je trenutka. Osvaja me dobar humor i zanimljivi razgovori, zanimljivi ljudi.

U angažmanu u zagrebačkom HNK ste okruglih 10 godina. Prvi jubilarac! Je li vam važan? Hoćete li slaviti? I koliko se danas uopće polaže na takve obljetnice?

Bome, proletjelo mi je tih deset godina, gotovo da nisam ni primijetila, bilo je to lijepih deset godina. Za moj rast, učenje i rad izuzetno važno vrijeme. Danas, s obzirom na našu stvarnost, proslave će malo pričekati.

Kakva slavlja volite? Bučna ili intimnija?

Draže su mi manje, intimnije proslave u krugu prijatelja i obitelji.

Kad se osvrnete unatrag, jeste li ponosni? Mislite li i vi da ste puno napravili u tih deset godina?

Zadovoljna sam i zahvalna što imam tu sreću raditi posao koji volim i od njega živjeti. To je puno. Napravila sam onako kako sam najbolje znala i mogla u tom periodu od deset dugih, a opet tako kratkih godina. Sretna sam što sam imala priliku raditi u kazalištu, na filmu, na televiziji i na radiju. Upoznavanje različitih medija mi je bilo izuzetno važno za rast i glumačko samopouzdanje.

Glumom ste se počeli baviti kao djevojčica, a pri izboru profesije imali ste podršku roditelja. Jesu li oni i prije vas shvatili da ste rođeni za glumu?

U osnovnoj školi, točnije u sedmom razredu, počela sam pohađati dramsku grupu i to se nastavilo kroz cijelu srednju školu u dramskom studiju ZKM-a kod divne Mirjane Rogine, a onda sam upisala Akademiju u Zagrebu. Gluma je moj poziv i moja odluka, a roditelji su mi uvijek bili podrška na tom putu.

Kad ste prvi put osjetili njihov ponos? Nakon koje uloge su roditelji prvi put rekli: 'To je naša kći'?

Uvijek su bili tu kao podrška na mom glumačkom putu i zahvalna sam i na tome, od upisa na Akademiju 2004. što se i dalje čini tako blizu, a prošlo je već 17 godina...

Jako vam je kazalište angažirano u svim sferama. Igrao se i 'Revizor' s poznatima u publici, a sredstva su bila namijenjena za pomoć Petrinji. Pretpostavljam da vam u ovim ludim vremenima godi čuti da se itekako primijeti, itekako podržava angažman, kako kuće tako i glumaca?

U ovim stvarno ludim vremenima drago mi je što imam priliku raditi i da svemu unatoč kazalište ipak živi. Imam svoju utjehu u tome. U tako kratkom vremenu dogodilo nam se toliko toga, potresi, pandemija, mnogi su ostali bez domova, mnogi su ostali bez poslova, bez utjehe. Zahvalnost i solidarnost nikada nisu bili važniji nego u vremenu u kojem živimo.

Za samo 35 godina života imate zavidan opus. Ima vas posvuda, a jedna je uloga bolja od druge. Koju biste izdvojili kao baš srcu dragu?

Proces stvaranja predstave i uloge mi je najbitniji dio. I prostori i izazovi koji se otkrivaju na probama. Voljela sam ulogu u predstavi ‘Mi smo kraljevi, a ne ljudi’, koju je režirao Matija Ferlin jer je ta naša predstava bila pravi mali dragulj. Svi smo izašli iz zone komfora, proveli divno vrijeme radeći predstavu i uživali igrajući je. Projekti koji su me na neki način natjerali da izađem iz zone glumačkog komfora su mi najdraži. Možda zvuči kao klišej, ali uistinu je tako. Uloga Vinke u seriji ‘Uspjeh’ koju je režirao Danis Tanović isto je bio veliki izazov, kao i nedavna uloga Nere Pavlović u bugarskoj krimi seriji ‘Otdel izdirvane’. Zbog nje sam morala naučiti govoriti na bugarskom, što je bio priličan izazov u kratkom vremenu. Jako volim i ulogu Marije Antonovne u predstavi ‘Revizor’ jer me veselio proces, uloga i uživam igrajući predstavu. Ima ih još.....

Kad ste već spomenuli 'Uspjeh' oskarovca Danisa Tanovića, kako je snimati za strane produkcije?

Bio je užitak snimati takvu seriju s divnom ekipom.

Samo dva tjedna dijele nas i od vašeg rođendana. Kako ćete ga proslaviti? S puno prijatelja i obitelji ili malo intimnije?

Rođendan volim proslaviti s bliskim ljudima uz večeru i plesni podij u dnevnom boravku. Predvidivo je da velikog slavlja neće biti, a i malo je slavlje nepredvidivo jer živimo u vrijeme kad je jedino nepredvidivost predvidiva.

Kakav vas poklon može istinski obradovati?

Dobro zdravlje i da nazdravim s obitelji i prijateljima

Koliko vas pandemija koči u vašim planovima?

Prilagodila sam i planove i želje trenutačnoj situaciji. Iskreno, već sam i zaboravila što sam sve htjela i planirala. Nekako mi se čini da nema smisla žaliti za planovima i željama koje se nisu mogle ostvariti. Tu smo gdje jesmo, trudim se izvući najbolje što mogu. Ima dana kad mi je lakše, a ima i onih sivih, teških dana.

Jedno vrijeme boravili ste u Barceloni, snimali ste u Beogradu pa opet izbivali od doma... Volite putovati, no jeste li spremni ostaviti sve i preseliti se na koju godinu?

Volim putovanja, volim kada imam priliku raditi u drugim državama, volim upoznavati nove ljude i nova mjesta. Zagreb mi je dom. Za takav odlazak i ostavljanje svega trebao bi mi jako dobar povod i jako dobar razlog.

Koji je vaš grad iz snova?

Posjećivala sam mnoge gradove, tako da bih mogla maštati da su Paris, New York, Tokio, Rim, Amsterdam... gradovi mojih snova. Nažalost, nisam nikad u njima boravila dulji period, pa ne znam postoji li moj grad iz snova. Možda i otkrijem da postoji. Kažu da kada promijeniš mjesto, promijeni se i sreća.