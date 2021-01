Talijanska glumica i redateljica Asia Argento (45) opet je javno progovorila o seksualnom zlostavljanju, a ovaj put je okrivila redatelja filma 'Brzi i žestoki' Roba Cohena (71) s kojim je radila na franšizi 'xXx'. Tamo je imala glavnu ulogu uz glumce Vina Diesela (53) i Samuela L. Jacksona (72).

- Ovo je prvi put da pričam o Cohenu. Zlostavljao me. Natjerao me da popijem GHB (droga koja se najčešće koristi za silovanje), imao je punu bocu toga - rekla je Argento. Dodala je kako tada nije imala pojma što je to.

- Probudila sam se ujutro gola u njegovom krevetu - dodala je glumica. Zlostavljanje se dogodilo, kaže, 2002. dok je snimala film 'xXx'.

Argento, koja je optužila i Harveyja Weinsteina (68), u nedjelju je potvrdila za Variety optužbe koje je prvotno iznijela za talijanski Il Corriere della Sera. Postala je vodeća žena u kampanji #MeToo 2017. kada je progovorila o Weinsteinu.

Cohena je 2019. anonimna žrtva putem Huffington Posta optužila za seksualni napad dok je bila u nesvijesti. Napad se navodno dogodio 2015. nakon što ju je Cohen pozvao na sastanak vezan uz snimanje TV serije. Ranije iste godine i njegova kći Valkyrie Weather optužila ga je za zlostavljanje dok je bila dijete. Rekla je da ju je otac dok je bila tinejdžerica vodio kod seksualnih radnica. Cohen je u oba slučaja odbacio optužbe.