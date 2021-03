Glumica Marijana Mikulić (39) na svojim društvenim mrežama objavila je fotku kojom je iznenadila svoje pratitelje.

POGLEDAJTE VIDEO

Naime, Marijana je ovaj put zablistala u odvažnoj modnoj kombinaciji.

Na svojoj posljednjoj fotografiji pozira u ultra kratkoj žutoj haljini preko koje je odjenula traper jaknu.

Uz objavu, glumica je poslala i poruku svima onima koji smatraju da ovakvi modni odabiri nisu primjereni za ženu u njezinim godinama.

- Što se tiče morala, morala sam. Nisam zaboravila obući donji dio, ovo na meni nije košulja, nego haljina košulja. Da, imam skoro 40 i da, majka sam i da, nosim tako kratke suknje, jer mi se to sviđa - napisala je ispod objave.

- Jedna kolegica mi je neki dan rekla 'Mare ako ćeš biti tako seksi nemoj se javljati za me too'. Ljubav ljudi, samo ljubav. Neka cvijeta tisuću cvjetova - dodala je.

Pratitelji su joj u komentarima pisali poruke podrške:

- Bravo Mare; Prvo smo goli pa se odjenemo. Ili..? Osjećati se ugodno u svojoj koži se počelo miješati sa svjesnom namjerom provokacije. Svatko vidi ono sto želi vidjeti. Samo ti budi i dalje zgodna; Žena koja je svjesna sebe, zna istaknuti svoje adute i zna nositi taj neki stil, je žena iz koje isijava seksepil i takva i treba biti. Just go ahead.

Podsjetimo, Marijana je nedavno govorila o tome s čime se susreću glumice na svom radnom mjestu.

- Što je s nama koje nisu htjele da ih se dira ni milimetra više nego je potrebno, koje smo prekidale snimanje kada kolega pređe mjeru, pa doživjele zgražanje i kolega i cijelog seta jer pretjerujemo. Po čijim mjerilima? Tko to ima pravo odrediti što je MENI pređena mjera?! Što je s nama koje smo djeci unatoč, braku unatoč, uvijek došle s naučenim tekstom, ofarbanom kosom, oprane, spremne, i trpjele kolege koje kasne, bazde, bezobrazni su, ne znaju tekst, razbijaju setove.. ali se snima, proba, dok ON ne da svoj maksimum. Jer je svaki taj ON valjda nešto toliko posebno da se to sve mora trpjeti, bez njega se ne može - napisala je u objavi.

- Nije nas nitko doslovno silovao, ali dragi moji, sve su to silovanja svoje vrste, zlostavljanja koja ostavljaju duboke rane i ožiljke, stvaraju kočnice kojih se teško riješiti. Kada znaš da nešto nije u redu, i kažeš to, ali zauzvrat ne da ne dobiješ zaštitu i podršku, nego te se u najboljem slučaju ignorira. A češće te se stigmatizira kao puritanku, konzervu, onu koja ne zna kako to ide u 'tom našem svijetu' - dodala je.