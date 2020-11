Glumica 'oplela': 'Godina 2020. se najela ludih gljiva. Poludjet ćemo, a poglavice se svađaju...'

Glumica je na društvenim mrežama izrazila nezadovoljstvo zbog čitave situacije zbog pandemije korona virusa te se osvrnula na 2020. godinu. 'Nije mi dobro', poručila je

<p>Glumica <strong>Lana Gojak Bajt</strong> (36), koju publika najviše pamti po ulozi u seriji 'Ne daj se, Nina', ovoga je ljeta fotografijama na društvenim mrežama iznenadila svoje pratitelje. Danas izgleda drugačije no što je to bilo prije nekoliko godina pa je redovito dijelila fotografije u kupaćim kostimima.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Od serije 'Ne daj se, Nina' do vrućih fotki</strong></p><p>Pošto je stiglo hladnije vrijeme, Lana se okrenula toplijim odjevnim kombinacijama. Objavila je fotografiju iz šume na kojoj je pozirala u hudici, tajicama i tenisicama. Iskoristila je priliku pa se osvrnula na 2020. godinu koja polako odbrojava zadnje mjesece.</p><p>- Ova 2020. se definitivno najela ludih gljiva. Mi koji nismo poludjeli od gljiva, poludjet ćemo od psihičkih problema uzrokovanih egzistencijalnim pitanjima, dok se poglavice ove zemlje svađaju - napisala je Gojak na društvenoj mreži.</p><p>Izrazila je nezadovoljstvo kao i mnogi drugi zbog čitave situacije s pandemijom korona virusa. </p><p>- Nije mi dobro - dodala u opis fotografije. </p><p>Dan ranije družila se s kolegicom <strong>Natašom Janjić Medančić</strong> (38), a tom su prilikom zajedno pozirale noseći zaštitne maske. </p><p>- Napokon smo se podružile uz kavu iz termosice na klupici i zato nosimo osmijehe od uha do uha - napisala je Nina na Instagramu.</p><p>Gojak koristi vrijeme u prirodi, a nakon snimanja serije 'Ne daj se, Nina', koje je završilo prije 13 godina, okrenula se zdravom načinu života. Skinula je zavidan broj kilograma.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>