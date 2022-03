Glumica 'oprala' bivšeg: 'Kćeri i ja ćemo sad postati beskućnice, ostavio me zbog psihopatkinje!'

Britanska glumica Alice Evans (53) teško podnosi razvod od glumca Iona Gruffudda (48). Da stvar bude gora, za dva mjeseca, kako tvrdi, ona i njezine kćeri, Ella (12) i Elsie (8) ostati će bez krova nad glavom.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Djevojčice i ja smo danas saznale da ćemo za dva mjeseca postati beskućnice. Moj bivši suprug je platio pozamašnu svotu da me ušutka, pa sam oklijevala podijeliti ovo, a sada ovim istupanjem riskiram i svoj život. Suze su mi potekle zbog straha. Suze zbog mogućnosti da će srca mojih kćeri biti slomljena. One vole ovu kuću, a sad će nas izbaciti. Neće to biti kraj svijeta. Možemo naći neki stan i neko vrijeme plaćati najam - napisala je potresena Evans na društvenim mrežama.

Ioan i Alice bili su u braku 14 godina, a on je u kolovozu 2020. rekao supruzi da želi rastavu. Bilo je to poprilično dramatično razdoblje. Tada su navodno započele i Alicine prijetnje pa je tako zatražio zabranu prilaska. Dostavio je sudu 113 stranica poruka u kojima mu je bivša supruga slala prijetnje i uvrede. Evans je navodno rekla Gruffuddu da će mu napraviti 'isto ono što je Amber napravila Johnnyju Deppu' i prikazati ga kao narkomana koji je zlostavljao nju i njihovu djecu.

Ion sada ima novu djevojku, 21 godinu mlađu Biancu Mae Wallace, na koju se Alice također okomila i objavljivala njezine privatne podatke.

- Napustio si obitelj koju si uzdržavao, a molio si nas da te čekamo dok radiš u inozemstvu. I jesmo. Ali onda si upoznao najveću psihopatkinju i zaljubio se u nju - napisala je među ostalim Alice o Bianci.

Evans je odbacila sve tvrdnje koje je Ioan iznio na sudu.

- Smatram da sve ovo radi kako bi stvorio prednost u odnosu na mene u našem brakorazvodnom postupku. Naše kćeri Ellu i Elsie nije vidio više od osam mjeseci, a mene pokušava prikazati kao užasnu majku - tvrdila je tada Alice.