Ornelu Višticu (31) javnost je upoznala u 'Larinom izboru' i 'Vatri ivanjskoj', a osim popularnosti na televiziji, veliki broj obožavatelja stekla je i na društvenim mrežama. Iako danas živi u Zagrebu, sa sjetom je nedavno objavila nekoliko starih fotografija nastalih u rodnom Mostaru.

Na njima je tada još bila zaigrana djevojčica, a u opisu se posebno dotakla mame.

- Majka. Žena. Na grudima me držala i hranila više od jedne godine, vrlo brzo naučila hodati, kasnije bi strpljivo sjedila za stolom satima kako bi me uporno naučila čitati i pisati. Za igračke nikada nije bila velikodušna, govoreći kako je to plastika i da mi ne trebaju tri lutke. 'Postoje djeca koja nemaju ni jednu lutku', često bi govorila ako imaš tri lutke, a jednu baciš i ne pospremiš, nećeš cijeniti treću. Radije bi mi donijela slikovnicu, govoreći kako to moram sama čitati - iskreno je napisala glumica.

- Na moje padove u djetinjstvu samo bi odmahnula rukom i rekla - idemo dalje, prošlo. Ne znam koliko bi kilometara prošla kako bi me odvela na sve moje aktivnosti. Nikad umorna, nikad neraspoložena. Uvijek njezin zarazan osmijeh i vjera u dobro - završila je objavu.

Pratitelji su također prepoznali iskrenost u objavi te su u komentarima ostavili emotikone srca i poruke podrške.

Prije nekoliko mjeseci glumica je preboljela i koronu, čije simptome je osjetila tek četvrti dan nakon kontakta sa zaraženom osobom.

- Nešto jača glavobolja, pomislila sam kako je to od previše čitanja - ispričala je tada Ornela.