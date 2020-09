Glumica ostavila dečka, ovo su treće zaruke koje je okončala

Bila je svojedobno zaručena za Toma Sturridgea, s kojim se razišla 2015., a zajedno imaju kćer Marlow. Zaruke su pošle po zlu i u vezi s proslavljenim britanskim glumcem Judeom Lawom.

<p>Glumica <strong>Sienna Miller</strong> (38) prekinula je vezu s devet godina mlađim partnerom <strong>Lucasom Zwirnerom</strong> (29) svega devet mjeseci nakon što su se zaručili, prenose brojni strani mediji. </p><p>Miller je donedavno ponosno nosila prsten, no izvori bliski paru tvrde kako je Sienna ostavila Lucasa nakon dvogodišnje veze, prenosi Page Six. </p><p>Par je živio zajedno i planirali su glamurozno vjenčanje, no nešto je ipak pošlo po krivu, a glumica i Zwirner nisu zasad javno govorili o svom prekidu. </p><p>Ovo je treći put da je slavna glumica naprasno prekinula zaruke. Bila je svojedobno zaručena za <strong>Toma Sturridgea</strong>, s kojim se razišla 2015., a zajedno imaju kćer <strong>Marlow</strong>. Zaruke su pošle po zlu i u vezi s proslavljenim britanskim glumcem <strong>Judeom Lawom</strong>, s kojim se mirila i prekidala više puta.</p>