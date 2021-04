Premijerna izvedba “Teorije zavjere” je iza nas. Linda Begonja (49) ne skriva da su glumci doista teško radili, s puno otvorenih rasprava, često i razilaženja u mišljenjima, ali s velikim povjerenjem prema mladom autorskom timu. Zvijezda kazališta Kerempuh vjeruje da bi predstava mogla imati i kvalitetu građanskog angažmana i odgovornosti, a to je uvijek beskrajno veseli. Jedina je žena u predstavi pa riječima “Hvala, muceki” zahvaljuje kolegama Josipu Brakusu, Matiji Šakoronji, Draženu Čučeku i Bernardu Tomiću što su je pazili i bili nježni prema njoj u procesu rada.

Kerempuh je poznat po tome što se za svaku predstavu traži karta više. Jeste li tužni što sad zbog mjera igrate pred polupraznom dvoranom?

Mislim da kazalište nikad neće umrijeti. Pogotovo ako jest društveno angažirano i pametno, sigurno obogaćuje duhovnost gledatelja. I dalje mislim da trenutak prosvjećenja i podizanja svijesti koji nam je toliko potreban u ovo vrijeme može pružiti samo umjetnost ili neke tragedije, katastrofe, distopije poput ove koju sad živimo. Na neki način je beskrajno lijepo i tužno u isto vrijeme igrati za 50 ljudi u kazalištu koje može primiti 500 gledatelja. No jako sam sretna da je kazalištima ipak dopušteno raditi. Trenutačno to smatram velikom privilegijom.

Koja je po vama najvažnija poruka koju šalje “Teorija zavjere”?

Predstava se bavi fenomenologijom osjećaja marginalizacije ljudi koji vjeruju u teorije zavjere, počevši od vrlo bezazlenih do vrlo opasnih, radikalnih teorija. Rastvara mehanizme paranoje, straha, tjeskobe, fanatizma, usamljenosti takvih grupa ili pojedinaca. Nadam se da potiče kritičko mišljenje publike. Glupost je udaljena samo jednim ili par klikova. Mislim da u tom pogledu predstava dobro detektira društvene mreže kao kolekciju lažnih informacija, ‘fake newsa’ koji ozbiljno prijete i narušavaju demokratski sustav danas u cijelom svijetu.

U najavi predstave, među ostalim, kaže se “dovoljno je nekoliko klikova da upadnemo u vrtlog “znanstveno dokazanih činjenica” i postanemo internetski aktivisti i lažni prosvjetitelji”. Je li vam se ikad dogodilo da po društvenim mrežama žestoko branite svoje istine, da se upustite u online rasprave bez kraja i smisla?

Tanka je granica između cenzure i lažnih vijesti. Nisam na društvenim mrežama, plaši me ta vrsta društvene degeneriranosti u svojoj nakaznosti, pogotovo anonimnoj. Nemam potrebu izjašnjavati se kroz taj diskurs.

Sigurno ste negdje naišli na natpis koji “baš i ne stoji”. Kako se nosite s tim? I kakvi ste kad vas netko naljuti, razočara... kako reagirate?

Drago mi je da imam odsutnost osjećanja pripadnosti fenomenu društvenih mreža. Nisam asocijalno biće, dapače. Razumijem da ljudi imaju potrebu, često i najviše u svojoj anonimnosti, osuđivati druge, pisati svakojake nepismene, intelektualno potkapacitirane gluposti. Ta vrsta kukavičluka je tako tipična i komforna da mi na trenutke postaje i smiješna. Međutim, ostavlja veliki prostor za javni linč i time uzrokuje ozbiljni poremećaj masovne histerije te sklonost neciviliziranom i netolerantnom dijalogu. Tolerantna sam, nisam zlopamtilo, ali postavljam jasne granice u komunikaciji.

U ansamblu Kerempuha ste od 1996., a angažman ste dobili samo godinu kasnije. Dakle, bliži se jubilarac. Je li vam važan? Hoćete li slaviti? Koliko danas uopće polažete na takve obljetnice?

Voljela bih se tako dobro isplesati u nekom klubu, slobodno, s najbližima, prijateljima, kolegama, neovisno o jubilarcu. O tome maštam. Kako je strašno da ono što nam je do jučer bilo tako dostupno i normalno, sada postaje nedostižna žudnja.

Kad se osvrnete unazad, jeste li ponosni? Mislite li da ste puno napravili u tih 25 godina?

Radila sam s puno kvalitetnih ljudi, odličnih redatelja različitih poetika, naučila sam se kritičkom promišljanju. Naučila sam i gdje su moji limiti, osobni i umjetnički, i da se zbog toga ne osjećam kriva. Naučila sam slušati sebe. To zrelost nekad donosi, a opet moja potreba da se konstantno igram na sceni i da još imam radost igre, bez obzira na žanrove, potvrđuje tvrdnju da je biti glumac jedno od najljepših poziva na svijetu.

Što vas je privuklo satiri?

Gorki smijeh. Možda toj činjenici ne bih trebala davati neko posebno značenje, ali političnost takvog smijeha je jaka.

Satira postoji da se naruga sistemu. On nam posebice danas za to daje bezbroj povoda.

O čemu biste voljeli progovoriti sa scene, što vas u vremenu u kojem živimo najviše muči?

U teatru me trenutačno zanima čovjek kao instrument neke ideologije, teze ili ideje. Zanimaju me ruski klasici, miješanje žanrova u igri, ali i nove mlade, autorske redateljske i dramske poetike. Pozdravljam KunstTeatar! Koliko sam uspjela detektirati, nemaju se potrebu svidjeti nikome, u starom radničkom kvartu su se smjestili. To mi je u današnjem sustavu teatra nešto svježe. Vidjet ćemo kako će se dalje razvijati.

Godine polako idu. Što su vam donijele? Kakvu mudrost, iskustva?

Tužno je starjeti, ali lijepo je sazrijevati, rekla je Birgitte Bardot. Tu se negdje vrtim, kao psić za svojim repom.

Kakav je vaš odnos prema starijima? Poštujete li ih? Bude li vam žao kad vidite da je sve manje poštovanja prema njima?

Zastrašujući je taj izvanjski (instant) kult mladosti koji nam se servira. On itekako radi na marginalizaciji ljudi starije dobi, pogotovo žena. Unatoč tome, mislim da čovjek postaje star kad izgubi svoje ideale. Mladi smo koliko ostanemo osjetljivi na lijepo, na dobro, na dobro u drugima, dok nam duša jest oslobođena od cinizma vremena. Ne bih ni počinjala temu o glumicama iznad 45. godina, kakve li su to samo predrasude, i kod nas i u svijetu. No sve ove ‘male mudrosti’ ne znače da se ne volim šminkati i ‘biti lipa’ i njegovana žena. Zato živjela njega, ali i dostojanstveno starenje!

Što zbog krize, što zbog pandemije, ljudi su se otuđili. Muči li vas to?

Da, muči me. To je, između ostalog, i razlog zašto odbijam biti na društvenim mrežama. Smatram ih, djelomično, vrlo odgovornim za kaos koji živimo.

Vidi se da privatno ne dopuštate otuđenje. Gotovo na svakoj zajedničkoj fotografiji Oliver Frljić i vi ste zagrljeni, nasmijani.. Tajna dugogodišnje sreće jest…?

Ljubav, podrška, iskreni odnos, puno razgovora, tolerancija, zajednički interesi i stavovi.

Koliko polažete na toleranciju, ispunjavanje želja, iako to vama možda nije po volji? Odričete li se ikad svojih želja da ispunite njegove? I obrnuto, naravno?

Tolerancija kao riječ nekad može sigurno zazvučati nepodnošljivo, ali zaista nije tako. Mislim da je ona znak emotivne zrelosti u odnosu i prihvaćanje razlika koje nisu krucijalno bitne za partnerski odnos. Nebo je tvoje koliko i moje.

Zadnji put kad smo razgovarali rekli ste da žalite što studij književnost niste priveli kraju i da je lako moguće da završite na nekom poslijediplomskom doktorskom studiju književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture. Jeste li krenuli?

Trenutačno mi je u fokusu da možda ostvarim redateljske aspiracije koje imam te razvijem neke projekte i ideje, a nikako da ih stavim na papir i krenem u realizaciju, što iz straha, što iz nedostatka vremena. Mislim da vrijedi probati. Učiti možeš ionako cijeli život.

Imate li još planova i želja u 2021.?

Uskoro snimam kratki igrani film s mladom redateljskom nadom Jozom Schmuchom, od kojeg puno očekujem u budućnosti novoga vala hrvatskog filma. Jako se tome veselim. Nadam se cijepljenju i procjepljivanju nacije i svijeta. Kako je duhovito rekla moja draga kolegica Bojana Gregorić Vejzović: ‘Bilježim se sa štovanjem’!