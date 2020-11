Glumica se javila iz Kine: 'Život je normalan, ne nosimo maske'

<p>Glumica i suosnivačica kazališta Mala scena, <strong>Vitomira Lončar</strong> (61), napustila je Hrvatsku prije tri godine, kada su njezinom suprugu <strong>Ivici Šimiću</strong> ponudili posao umjetničkog ravnatelja kazališta Meriton Children's Theatre u kineskom gradu Xi'anu. Za <a href="https://www.tportal.hr/showtime/clanak/vitomira-loncar-i-njen-ucitelj-kineskog-jezika-opisali-su-kako-sada-izgleda-zivot-u-kini-20201109">IN Magazin </a>rekla je kako se život tamo vraća svojim normalnim tokovima, a društvo joj je pravio i njezin učitelj kineskog jezika, kojeg je predstavila kao <strong>Richarda</strong>. </p><p>- Ljudi imaju povjerenja u to da Kina kontrolira pandemiju. Ako ima novih slučajeva, oni se odmah prijavljuju. Naš život se vratio u normalu. Zaista je. Nemamo ograničenja, predajemo, živimo, rade restorani, život je potpuno normalan. Trenutačno je u jednoj provinciji nađen jedan asimptomatski slučaj i oni su odmah zablokirali grad od 4.5 milijuna stanovnika i zatvorili aerodrom te testiraju cijeli grad u roku od dva dana. To su sve asimptomatski slučajevi - kazao je on gledateljima Nove TV.</p><p>Lončar je dodala kako ne hodaju više okolo sa zaštitnim maskama jer za to nema potrebe. Iznimka su vlakovi i autobusi, a Vitomira je pojasnila i kako je cijeli sustav puno stroži, ali i bolje organiziran. </p><p>- Kad uđeš u Kinu, skeniraš se i za svaki grad. Ne daj bože da je netko pored tebe zaražen, oni odmah te ljude stave u bolnicu. Nema onog 'budete mi javili vaše kontakte', to ne postoji. Kad imaš zeleni kod, normalno se krećeš, putuješ i živiš potpuno normalno - pojasnili su iz Kine.</p>