Na društvenim mrežama je objavila galeriju uz nostalgičan emotikon i scene koje daju naslutiti da je riječ o rastanku od projekta
TUŽAN RASTANAK
Glumica se oprostila od 'Divljih pčela': 'Bilo je divno gledati te u ulozi koju si opravdala...'
Čitanje članka: < 1 min
Glumicu Martinu Mandek gledatelji su upoznali kroz lik Manuele Radonić u seriji 'Divlje pčele'. Sada je otkrila kako je zatvorila važno poglavlje svoje karijere.
Iako nije ulazila u detalje, Mandek je emotivnom objavu jasno dala do znanja koliko joj je ova uloga značila. Reakcije pratitelja su se nizale, a mnogi su rekli kako će njen lik nedostajati u nastavku radnje i poručili: 'Bilo je divno gledati te u ulozi koju si opravdala'.
Takvi oproštaji podsjećaju koliko se truda, vremena i emocija ulaže u svaki projekt, daleko od očiju gledatelja.
