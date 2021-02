Glumica Jamie Lee Curtis (62) proslavila se ulogama u horor filmovima i komedijama, a dio karijere obilježila joj je i ovisnost, koja ju je gotovo uništila, kako kaže. Njezin najveći porok bio je Vicodin, a tablete je gutala kao bombone. Dana se čudi što je živa, a ovisnosti o tabletama i opijatima uspješno se na koncu riješila. S 40 godina odrekla se u potpunosti i alkohola, kojeg je kombinirala s lijekovima u veoma opasnom koktelu.

- Prije dugo vremena u jednoj dalekoj, dalekoj galaksiji bila sam mlada zvijezda u ratu sa sobom. Tada to još nisam znala. Držala sam to skriveno. Bila sam bolesna koliko i moje tajne. Uz Božju milost i potporu mnogih ljudi koji su me razumjeli uspjela sam ostati trijezna. Jedan po jedan dan, već pune 22 godine - pohvalila se glumica.

Čestitali su joj na svemu i njezini fanovi, a Lee Curtis ovim je potezom sasvim sigurno učinila svoju karijeru duljom i uspješnijom. Iako je najavljivala kako se planira rano povući, još uvijek niže uloge u filmovima i serijama.

- Ne želim se nadmetati s mlađim kolegicama za filmske uloge, a plastične operacije kojima bih se pomladila ne padaju mi na pamet. Vidjela sam mnoge koji su se 'oteli kontroli' u pokušajima da vrate vrijeme pa sad izgledaju kao čudovišta. Mislim da ću se rano umiroviti jer genetika nije na mojoj strani - kazala je glumica prije desetak godina, no u međuvremenu se, čini se, ipak predomislila.