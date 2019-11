Glumica snimala golišave scene pred suprugom: 'Bilo je grozno'

Iako je na glasu kao jedna od najvećih profesionalki u Hollywoodu i Julianne Moore (58) ima scene koje su joj na setu vrlo teško pale. Oskarovka je u ovogodišnjem filmu 'After the Wedding' morala odglumiti intimne scene, a režirao ih je njezin suprug Bart Freundlich (49).

Moore je za potrebe filma ležala u kadi bez odjeće dok razgovara s filmskim partnerom Billyjem Crudupom (51), a situacija joj je, tvrdi, bila iznimno neugodna.

- Bilo mi je grozno što to moram snimati. Ne volim takve scene, a znam da ih ne voli ni moj suprug, ali to je posapo. Bilo mi je to najneugodnije iskustvo na setu u cijelom životu - izjavila je.

Moore tvrdi kako joj poslovni i privatni život često nije najjednostavnije uskladiti, ali da bi u takvim dilemama uvijek stavljala obitelj na prvo mjesto. Glumica s Bartom ima dvoje djece, 21-godišnjeg Caleba i 17-godišnju Liv.

