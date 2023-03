Glumicu Amandu Bynes odveli su na psihijatrijsko promatranje nakon što je hodala ulicom gola

Amanda Bynes (36) smještena je na psihijatriju nakon što je pronađena kako luta ulicama gola i sama, javlja TMZ.

Problematična glumica koja je u subotu otkazala javno pojavljivanje, viđena je u nedjelju rano ujutro kako šeta u blizini centra Los Angelesa bez ikakve odjeće. Priča se da je mahnula automobilu i rekla vozaču da se oporavlja od psihotične epizode prije nego što je sama nazvala hitnu.

Bynes je odvedena u policijsku postaju gdje ju je tim za mentalno zdravlje smjestio na psihijatrijsko promatranje.

Glumica se trebala pojaviti na ponovnom okupljanju ekipe iz 'All That' serije, no i to je otkazano. Još uvijek nije javno govorila o zdravstvenim problemima koji su je spriječili da ode, ali prije samo dva mjeseca je rekla za People da je stvarno uzbuđena što će se ponovno okupiti sa svojim glumačkim kolegama i upoznati obožavatelje 23 godine nakon što je originalni show završio.

Glumila je u humorističnoj skeč seriji od 1996. do 2000. zajedno s Mitchellom,Tamberellijem i Denbergom. 'All That' stvorili su Brian Robbins i Mike Tollin i izvorno se emitirao na Nickelodeonu od 1994. do 2005., u deset sezona. Godine 2019. potvrđeno je ponovno oživljavanje serije s originalnim članom glumačke postave Kenanom Thompsonom koji će biti izvršni producent i Mitchellom koji se ponovno pridružuje glumačkoj ekipi, s emitiranjem 11. sezone u lipnju te godine.

