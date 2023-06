Glumio je stripera, a sada piše knjige za djecu: 'Nisam mislio da ću biti samohrani otac...'

Glumac Channing Tatum (42) progovorio je emisiji Today: With Hoda and Jenna o tome kako se snalazi u ulozi oca. On i bivša supruga Jenna Devan imaju kćer Everly (11).

- Zaista ne znam. Snalazim se. Mislim da kao i svaki drugi roditelj, samo pokušavam ne 'zeznuti' svoje dijete - bio je odgovor glumca na pitanje voditeljice kakav je otac.

Tatum je publici poznat po svojim ulogama u filmovima 'Čarobni Mike' i 'Step up', kojima se etablirao kao miljenik ženske publike, a mnogi ne znaju da je glumac napisao nekoliko dječjih knjiga. Jednom je prilikom otkrio da nikada nije planirao napisati knjigu, ali da ga je Everly inspirirala te je tako nastao serijal 'Sparklella'.

- Nikada nisam planirao biti samohrani otac i kada se to dogodilo, bio sam nervozan. Još mi je teže bilo jer je djevojčica, pa sam tako pretraživao na YouTubu kako se pletu pletenice jer nisam htio da dolazi u školu neuredna - otkrio je.

Inače, on i Jenna u braku su bili od 2009. do 2018. Nakon prekida Jenna se ubrzo zaručila za glumca Stevea Kazeea (47) s kojim ima sina Calluma (2). Njezin bivši trenutačno je s glumicom Zoe Kravitz (34). Jenna i Channing nisu puno pričali o svom odnosu nakon razvoda, ali su rekli da su se razišli bez svađe.