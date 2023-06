Glumio je u brojnim popularnim filmovima, a danas ga nitko ne prepoznaje: Skroz se promijenio

Glumac Hugo Weaving (63) proslavio se u filmovima 'Gospodar prstenova' i 'Matrix', a nedavno su ga paparazzi uhvatili na londonskim ulicama. Fotografije glumca iznenadile su javnost kada su mnogi primijetili da više ne sliči na sebe.

Weaving je bio u opuštenom izdanju, a šetao je s nevjenčanom suprugom Katrinom Greenwood. Par je zajedno od 1984. godine te imaju dvoje djece - kćer Holly i sina Harryja.

Osim u ulozi Agenta Smitha u 'Matrixu' i lorda Elronda u 'Gospodaru prstenova', glumca smo gledali u franšizi 'Transformer', filmu 'Greben spašenih' te 'Kapetan Amerika'. Najviše je bio prepoznatljiv po specifično ekspresivnom licu.

2020. je rekao da bi rado ponovio svoju ulogu u četvrtom nastavku franšize Matrix, no zbog rasporeda nije uspio.

- Jako sam to želio jer mi je cijela ekipa baš draga, no u to sam vrijeme glumio u predstavi koja se preklapala s datumima snimanja filma - otkrio je tada.