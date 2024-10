Gobac za 24sata otkrio sve o nadolazećem koncertu u Areni: Publiku čeka pravo iznenađenje

Na 'temeljima' grupe Neron, u kojoj su svirali Tigran Kalebota Tigi, Smiljan Paradiš-Šparka i Neven Kepeski Kepa, nakon što im se pridružio i Davor Gobac, nastao je Psihomodo pop. Iza njih je već 40 godina, a veliku će obljetnicu proslaviti i velikim koncertom u zagrebačkoj Areni u subotu, 12. listopada.

Kako idu pripreme za koncert? Je li sve spremno?

Idu dobro, sve je pod kontrolom, imamo još te tonske probe za odraditi. Sve će biti spremno, bez brige. Čvrsto vjerujem da će sve biti u redu.

Hoće li biti kakvih iznenađenja? Barem njih ima na vašim koncertima...

Bit će iznenađenja, ali o tome ipak ne mogu govoriti, tako da stvarno to i bude pravo iznenađenje. No mogu vam reći da će biti specifično.

Jesu li Vam draži koncerti u ovako velikim dvoranama ili ipak u malima?

Mi volimo svirati u velikim dvoranama, ali volimo i u klubovima. Ne znam kaj mi je draže, i jedno i drugo ima svoje čari.

Foto: Sandra Šimunović/Pixsell

Je li bilo teško složiti set listu za ovaj koncert? Skupilo se pjesama u ovih 40 godina...

Bilo je dosta teško jer imamo gomilu pjesama, a ne možeš ih sve odsvirati. Ali ipak smo na kraju uvrstili one najpopularnije stvari i neke koje baš mi volimo.

Rekli ste da ovaj koncert spada u kategoriju "jedan od onih životnih"?

Jednom u životu imaš 40 godina benda, onda je valjda jedan od onih životnih.

U velikom intervjuu za tjedni prilog Cafe otkrili ste nam nedavno kako se pripremate za koncerte i turneje...

Nema tu nekih posebnih priprema, odnosno to bi značilo da se pripremam već 20 godina. Navikao sam ujutro trenirati, to mi je normalno.

Foto: Vladimir Vasic/ATAImages/PIXSELL

Dobro zadnjih godina živite zdravo? Ne pijete, ne pušite...

Kak' ne. A dobro, ne pijem i ne pušim k'o s 20 godina. Ipak imam 60.

A što pamtite u 40 godina sa Psihićima?

Svašta. Svega je bilo.

A među njima je bila i velika svirka s Ramonesima?

Bilo je to 1990. u Zagrebu. Upoznali smo se s njima, to mi je bilo odlično. Sjećam se i kad smo u Rusiju otišli. U Zagrebu se s njima nismo mogli upoznati jer su bili u totalnoj frci. Njima je to bio najveći koncert u Europi. Napunili su veliki Dom sportova zahvaljujući našoj 'Ramoni', između ostalog. I Johnny je pao u nesvijest, nije mogao vjerovati da su oni napunili dvoranu od 10.000 ljudi. Sound ih je zezal. Mi smo jako dobro prošli. I tako se tu nismo ni uspjeli upoznati. Tek drugi dan u Ljubljani, kad smo svirali u Tivoliju s njima, tamo me pak njihov promotor nije htio upoznati. Na kraju je Johnny Ramone poslije njihova nastupa došao do mene i rekao: 'Molim te, dođi u garderobu da se upoznamo. Imali ste odličan nastup'.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL/

Nedavno je izašla pjesmarica, spremate i dokumentarac?

Sprema se dokumentarac, ne znam kad će izaći, snimili smo već neke stvari, skupljena je gomila materijala, Gonzo to treba završiti.

A slikovnica?

Imamo gomile fotki iz svih razdoblja. To je kao slikovnica za odrasle, a naravno da nešto i piše, rekao je nedavno gostujući na Radio Bravo, uz dodatak kako jedva čeka stati pred publiku: