<p>Prošlo je godinu dana otkad je preminula bivša natjecateljica reality showa 'Farma' iz 2016., <strong>Katica Pučnik </strong>iz Zagreba. Umrla je nakon duge i teške bolesti, a imala je 62 godine. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Sada je se prisjetio <strong>Kristijan Nikšić</strong> koji je s njom boravio na 'Farmi'.</p><p>- Početkom showa nismo 'kliknuli' na prvu zbog razlike u godinama, no s vremenom zavolio sam je kao vlastitu majku. Uvijek je bila spremna dati dobar savjet i u najtežim trenucima dati rame za plakanje. Mene i Barbaru zavoljela je kao vlastitu djecu - rekao nam je Kristijan.</p><p>Kaže da ju je posljednji put vidio nakon izlaska iz showa.</p><p>- I dogovorili se za ponovni susret ubrzo koji se zbog naših obaveza te nažalost i njezine iznenadne smrti, nikad više nije dogodio. Katicu sam uvijek imao tu u djeliću srca i tu će zauvijek ostati - poručio je.</p><p>A evo po čemu će je najviše pamtiti natjecatelj 'Farme' <strong>Damir Toplek</strong>.</p><p>- Katica je bila prva koja je bila ZA i zato sam joj bio i budem do kraja života zahvalan, da nosim juhicu svojoj dragoj Lari u susjednu farmu preko ograde, koja je bila na izmaku snage. Toliko su bili gladni, da su lovili žabe u močvari i to si spremali, nevjerojatno, ali istinito. Bili su siromašnija farma od naše i često smo tako nešto trebali napraviti, i zato Kato, hvala Ti kraljice naša. Definitivno je bila jedna od najupečatljivijih farmera te sezone - kazao nam je.</p><p>Katice se i danas često sjete<strong> Ana Šadek</strong> te <strong>Daniela Antunović Hapac</strong>.</p><p>- U svezi vašeg upita, naše drage i nezaboravne farmerice Katice, kao prvo, moram Vam reći, da ste dirnuli u staru ranu. Nadalje, mogu Vam sa tugom reći, da se takva osoba ne može zaboraviti, često je se sjetim, pogotovo sada, kad gledam nove emisije 'Farme'. Njena vedra i mladenačka narav, iskustvo i mudar i razum um, krasio je osobine naše Katice. Za vrijeme našeg boravka na 'Farmi', mogu iskreno reći, da smo jako malo komunicirale, ali sa velikom radošću mogu se pohvaliti, da smo postale prijateljice nakon izlaska iz 'Farme', družile se, posjećivale..... Nažalost.... trajalo je prekratko.... Mnogo mi nedostaje..... njen, smijeh, njene šale, smisao za humor.... Bila je veliki optimist..... bolest je bila jača.... Ovu bitku je izgubila.... - rekla nam je Ana.</p><p>- Često se nje sjetim i kako smo boravili na farmi. Jako mi je žao što se dogodilo, bila je jako pozitivna - dodala je Daniela.</p><p>Umirovljena Katica je na 'Farmi' provela nešto više od mjesec dana, a sebe je opisala kao pravednu i radišnu. Na sudjelovanje u showu se odvažila kako bi preispitala svoje granice izdržljivosti te upoznala način života kojim su živjeli ljudi prije tehnologija. U realityju je bila posebno bliska s <strong>Barbarom Peterčić</strong> koju je nazivala svojom 'farmerskom kćeri'. Od nje je ispala u dvoboju, a tada je rekla kako je i bilo vrijeme da se vrati svojoj kući. </p>