Godine mu ne mogu ništa: Dick Van Dyke (97) ima novi hobi...

Moja prva lekcija ukulelea, pohvalio se svojim novim hobijem glumac Dick Van Dyke (97) na Instagramu. Podijelio je snimku na kojoj uči svirati.

- Nikada nije kasno započeti nešto novo - rekao je glumac, čija supruga Arlene Silver također uči svirati.

Snimka je u jednom danu prikupila više od 60 tisuća pregleda, a mnogi su Dicku poručili da je legenda.

Foto: HPA / IPA

Dick Van Dyke poznat je po ulogama u mjuziklu 'Mary Poppins' iz 1964. i u nastavku 'Mary Poppins Returns' iz 2018. Nedavno je glumac snimio scenu za sapunicu 'Days of Our Lives', koja se prikazuje na streaming servisu Peacock. Glumi misterioznog čovjeka koji ima amneziju.

- I prije sam glumio starce, ali one smiješne. Sada sam prvi put glumio samog sebe. Pitao sam Drakea Hogestyna ima li koji dio u sapunici koji bi mogao glumiti starac. Šalio sam se da mi da ulogu i on me shvatio ozbiljno - ispričao je Dick Van Dyke za Access Hollywood.