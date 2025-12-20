Ima još iskusnih pjevačica i pjevača koji imaju volje nastupati ili, jednostavno, ne mogu bez publike. Svejedno koji je razlog, dobro je da su još tu, da ih se može čuti i vidjeti...
KOLUMNA: DAVOR LUGARIĆ PLUS+
Godine su samo broj! Pitajte Ibricu Jusića, Zdenku Kovačiček, Željka Bebeka, Miru Ungara...
Čitanje članka: 1 min
Mlade treba kočiti, a stare sokoliti, poznata je rečenica velikog Arsena Dedića. U zadnje vrijeme ispada da tako i je. Početkom tjedna, točnije u ponedjeljak, 15. prosinca, 81. rođendan proslavio je Ibrica Jusić. Dubrovački je pjevač nedavno promovirao svoju knjigu “Čovjek bez kafića”, a onda ga očekuju i nastupi.
