KOLUMNA: DAVOR LUGARIĆ PLUS+

Godine su samo broj! Pitajte Ibricu Jusića, Zdenku Kovačiček, Željka Bebeka, Miru Ungara...

Piše Davor Lugarić,
Godine su samo broj! Pitajte Ibricu Jusića, Zdenku Kovačiček, Željka Bebeka, Miru Ungara...
Ima još iskusnih pjevačica i pjevača koji imaju volje nastupati ili, jednostavno, ne mogu bez publike. Svejedno koji je razlog, dobro je da su još tu, da ih se može čuti i vidjeti...

Mlade treba kočiti, a stare sokoliti, poznata je rečenica velikog Arsena Dedića. U zadnje vrijeme ispada da tako i je. Početkom tjedna, točnije u ponedjeljak, 15. prosinca, 81. rođendan proslavio je Ibrica Jusić. Dubrovački je pjevač nedavno promovirao svoju knjigu “Čovjek bez kafića”, a onda ga očekuju i nastupi.

