Godinu dana nakon prekida s curom, zvijezda BBC-jevog showa objavila je da je gay

Freddie Fraser (22), zvijezda BBC-jeva reality showa 'The Traitors' objavio je na Instagramu fotografije na kojima se ljubi s novim dečkom, Baileyjem Ramsdenom.

Fraser, koji je prošle godine bio jedan od najzapaženijih natjecatelja showa, na Instagramu je objavio četiri fotografije u Polaroid stilu. Na njima on i Bailey prvo ozbiljno poziraju, a zatim se smiju i ljube. Fotografijama, koje je popratio emotikonom srca, potvrdio je ono o čemu su njegovi pratitelji već neko vrijeme nagađali, piše britanski The Sun. Nova ljubavna priča dolazi nakon Freddiejeva prekida s djevojkom Nishi Davenport, njegovom studentskom ljubavi. Par je prekinuo nakon što su zajedno otputovali u Budimpeštu u ožujku prošle godine.

- Oboje su bili svjesni da će nakon fakulteta biti teže nego ikad održati vezu - kazao je izvor za The Sun, dodavši da je prekid prošao mirno i bez drame.

Nakon završetka BBC-jevog showa, Fraser je izgradio karijeru influencera, dok se njegov novi dečko bavi modelingom.