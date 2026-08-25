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Godinu dana nakon prekida s curom, zvijezda BBC-jevog showa objavila je da je gay

Piše 24sata,
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Godinu dana nakon prekida s curom, zvijezda BBC-jevog showa objavila je da je gay
Foto: Instagram
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Freddie Fraser (22), zvijezda BBC-jeva reality showa 'The Traitors' objavio je na Instagramu fotografije na kojima se ljubi s novim dečkom, Baileyjem Ramsdenom.

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Freddie Fraser (22), zvijezda BBC-jeva reality showa 'The Traitors' objavio je na Instagramu fotografije na kojima se ljubi s novim dečkom, Baileyjem Ramsdenom.

Fraser, koji je prošle godine bio jedan od najzapaženijih natjecatelja showa, na Instagramu je objavio četiri fotografije u Polaroid stilu. Na njima on i Bailey prvo ozbiljno poziraju, a zatim se smiju i ljube. Fotografijama, koje je popratio emotikonom srca, potvrdio je ono o čemu su njegovi pratitelji već neko vrijeme nagađali, piše britanski The Sun. Nova ljubavna priča dolazi nakon Freddiejeva prekida s djevojkom Nishi Davenport, njegovom studentskom ljubavi. Par je prekinuo nakon što su zajedno otputovali u Budimpeštu u ožujku prošle godine. 

- Oboje su bili svjesni da će nakon fakulteta biti teže nego ikad održati vezu - kazao je izvor za The Sun, dodavši da je prekid prošao mirno i bez drame. 

Nakon završetka BBC-jevog showa, Fraser je izgradio karijeru influencera, dok se njegov novi dečko bavi modelingom. 

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