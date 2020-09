Gogu prozvali zbog prvog sina: Ne želi se naslikavati s mamom

<p>Reality par iz 'Braka na prvu', <strong>Gordana Marelli </strong>(38) i <strong>Adam Kromer</strong> (33) prije nešto manje od tri tjedna postali su ponosni roditelji dječaka <strong>Noela</strong>. Goga je rodila u zagrebačkom rodilištu, a sretnu vijest podijelila je na Instagramu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ljeto reality ljubavi </strong></p><p>Tijekom cijele trudnoće pratitelji su joj na društvenoj mreži postavljali razna pitanja. Najviše ih je zanimalo koje će ime nadjenuti dječaku. Sada im je otkrila kako je ime izabrao Adam. Osim toga, nakon poroda uslijedila su i općenita pitanja o majčinstvu. Gordanu su pitali što misli o mamama koje iz opravdanih razloga ne doje.</p><p>- Najidealnije za bebu je dojenje, ali ako majka iz bilo kojeg razloga ne može dojiti, ne vidim zašto bi to bilo za osudu - odgovorila je Marelli.</p><p>Gordana iza sebe ima jedan brak i sina (17) s kojim se odlično slaže. Iako s Adamom i novorođenim Noelom često objavljuje fotografije na društvenim mrežama, sa starijim sinom nema niti jednu. </p><p>Pratitelje je u više navrata zanimalo što je s njim i zašto ga nigdje ne pokazuje. Jedan od njih pitao ju je zašto ne objavljuje fotografije prvog djeteta. Naglasio je kako ne misli ništa loše s tim pitanjem, pa je Goga objasnila.</p><p>- Stariji sin ima 17 godina i zadnjih nekoliko godina ne želi se naslikavati s mamom jer to nije 'kul'. Osim toga, ne želim ga izlagati javnosti niti komentarima, upravo zbog njegove dobi - napisala je. </p><p>Gordana je Adama upoznala u showu 'Brak na prvu'. Njezin stariji sin nije bio pobornik showa, no unatoč tome Marelli tvrdi kako se odlično slažu. </p><p> </p>