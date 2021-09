Brojne zvijezde okupile su se na crvenom tepihu MTV VMA nagrada i pokušale oduševiti i privući pažnju svojim modnim izborima. MTV-jeva dodjela poznata je po slobodi umjetničkog izražaja, kako na nastupu, tako i na crvenom tepihu.

Madonna (63) je otvorila show i na izlasku s pozornice pokazala golu guzu prekrivenu samo mrežastim najlonkama i kožnim gaćicama.

- A rekli su da nećemo dugo potrajati. Gledajte nas sad! - izjavila je referirajući se na svoju vezu u MTV-om.

Kontroverzni par Megan Fox (35) i Machine Gun Kelly (31) pojavili su se zajedno, ona u potpuno prozirno Mugler haljini, a on u Dolce & Gabbana svjetlucavom crvenom odijelu.

Fox je ovom haljinom definitivno ukrala show, a pokazalo se da ljubavnici zbilja znaju iskoristiti svoj trenutak slave, pa outfitima na crvenom tepihu nikad ne razočaraju.

U jednom trenutku pojavio se borac Conor McGregor (33) koji je bacio piće i pokušao se fizički obračunati s Kellyjem. 'Uskočila' je između razjarenih dečkiju i golišava Megan te spasila veći incident.

Iako vidno uzrujan, uspio se smiriti pa situacija nije eskalirala. Novinarka ET-a ga je kasnije upitala što se dogodilo, a on je ispričao svoju verziju:

- Ja njega ne poznajem, niti znam tko je on. Ja se borim s pravim borcima, a ne s malim bijelim reperima. Znam ga samo zato što je u vezi s Megan Fox - rekao je Mc Gregor, iako su svjedoci incidenta izjavili da je McGregor izgubio živce nakon što ga je Kelly odbio za zajedničku fotografiju.

Reper Lil Nas X (22) odjenuo je lila odijelo krojeno djelomično kao svečana haljina, ukrašeno tisućama sitnih kristalića. Za svoj look je odabrao periku stiliziranu kao fudbalerka. Lil je za svoju pjesmu 'MONTERO (Call Me By Your Name)' osvojio nagradu za najbolji video godine.

Avril Lavigne (36), pjevačica koja je žarila i palila početkom 2000.-ih, osvježila je look iz tog doba, kariranim ružičastim kompletom i svjetlucavim tamnim topićem. Pažnju je privukao gornji dio kompleta, sako rezan u obliku srca na prsima.

Doja Cat (25) pojavila se na pozornici u kostimu koji izgleda poput velikog crva, a kako kaže, toga je bila svjesna.

- Izgledam kao crv, predobro. Nikad nisam mislila da ću prihvatiti nagradu u kostimu crva - rekla je na pozornici.

U psihodeličnom kostimu primila je nagradu za najbolju suradnju za pjesmu 'Kiss Me More' sa SZA (30).

Olivia Rodrigo (18) odabrala je klasičnu lijepu ružičasto-narančastu haljinu, koja bi možda bila i preobična da nema dva sloja različitih materijala i korzet.

Olivia je s pjesmom 'drivers license' osvojila nagradu za pjesmu godine, a kipić joj je pripao i za najboljeg novog umjetnika.