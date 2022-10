Goran Bare o sinu s kojim nije u dobrim odnosima: 'Da nisam postao otac, bio bih mrtav sad'

Glazbenik Goran Bare (57) je gostovao u emisiji 'Drive by SMS Deutsch' na zagrebačkom radiju 'Yammat' i u intervjuu s Emilom Tedeschijem otkriva da ga je očinstvo jako promijenilo, unatoč tome što sa sinom danas nema dobar odnos.

POGLEDAJTE VIDEO:

Bare kaže da nije postao otac, danas vjerojatno ne bi ni bio živ. Poručuje da u 58. godini života nije zabrinut za budućnost.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/ilustracija

- Ne brine me jer jednostavno znam da sam proživio više od pola života. Što mene ima brinuti egzistencija. Sin mi je zbrinut i osiguran, za to se pobrinuo moj otac i ja također i to je to - kaže Bare.

Foto: Matija Habljak/POSEBNA PONUDA

Iako Bare priznaje da sa sinom danas nema nikakav odnos, ipak je primijetio da se promijenio otkad je postao otac.

- Jako sam se promijenio. Da nisam postao otac, ja ne bih sada tu sjedio i razgovarao s tobom, nego bih bio mrtav. Ja sam otišao iz selendre u Zagreb, koji je tada u regiji bio velegrad, da bih tu razvaljivao rock'n'roll. I tu sam ostao kao gastarbajter. A dijete odraste... - ispričao je Bare.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Moje dijete me ne doživljava kao oca, nemamo nikakve odnose.... Žao mi je, ali mi je drago da sam ga uspio odškolovati. Drago mi je da je završio dva fakulteta, mislim da je to dosta. On ne traži kontakt sa mnom. Osjećam gorčinu kod njega- priznaje Bare i dodaje da sin ni ne sluša njegovu glazbu.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL (ilustracija)

Bare se u intervjuu dotaknuo i svog bivšeg menadžera Tomice Petrovića, koji ga je napustio zbog suradnje sa Severinom.

- Sve što je govorio bila je laž. Lagao je da me bend mrzi, da se kuje zavjera protiv mene - rekao je Bare.

Foto: Fran Hitrec

Bare je siguran da neće biti ponovnog okupljanja Majki, a sa svojim bivšim gitaristom Zoranom Čalićem, tvrdi, nema nikakav odnos.

- Mi pričamo, ali nemamo nikakav odnos. Ne dođe mi nikad da nastupim sa Zokijem. Ne zamjeram mu... zamjeram mu, zapravo, jer se pokazao kao jako dvoličan i pohlepan klinac - smatra Bare.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL/Ilustracija

Svojim sadašnjim bendom je Bare posebno zadovoljan.

- Za frontmena je naravno jako bitno koga ima pored sebe na pozornici, a ja bih se usudio reći da imam jako dobar bend, evo rekao bih i jedan od boljih i u Europi - tako mislim, u to vjerujem i tako je - zaključio je.

Najčitaniji članci