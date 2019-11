Goran Bogdan o seriji: 'Boli me ku**c za Hrvatsku. Napišite to' Malo toga fali američkom tržištu, možemo im samo ponuditi naše probleme. Nije stvar novca, nego kako oni sve to rade. Za razliku od njih, mi jednostavno ne vidimo naše potencijale, niti ih otkrivamo, kaže glumac